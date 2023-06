A pesar de no haber clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, Sporting Cristal tuvo una muy buena participación internacional y consiguió el premio consuelo de meterse en los play-offs para acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana. En esta instancia se medirá con Emelec en una llave de ida y vuelta, por lo que la CONMEBOL ya confirmó las fechas y los horarios para ambos cruces.

El primer enfrentamiento está programado para el miércoles 12 de julio desde las 7:00 p.m. y se disputará en el estadio Nacional (Lima), mientras que la revancha está pactada para el miércoles 19 del mismo mes a las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el estadio George Capwell (Guayaquil). Hay que tomar en cuenta que por reglamento el gol de visitante no vale doble y solo se definirá por la diferencia que consigan ambos conjuntos. Asimismo, si tras el segundo partido no hay un ganador, no habrá tiempos extras y todo se decidirá por la vía de los penales.

