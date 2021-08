Sporting Cristal solo pudo resistir 40 minutos con la valla invicta ante Peñarol, complicando aún más su chance de darle vuelta a la serie por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Jesus Trindade remató ensayó un remate de larga distancia que terminó viendo destino de red.

Todo nació a través del balón detenido. El rechazo de la zaga celeste tras un tiro de esquina del aurinegro quedó en los pies de Triandade, quien tuvo todo el tiempo del mundo para acomodarse y sacar un derechazo, que terminó desviándose en Percy liza, descolocando a Alejandro Duarte.

Con esta anotación, los dirigidos por Roberto Mosquera tendrán que anotar como mínimo tres goles para emparejar la serie. Por ahora el panorama es más que sombrío para los rimenses.

Sporting Cristal vs, Peñarol: la previa

Roberto Mosquera sabe que se juega la vida en el estadio Centenario de Montevideo, para lo que confía en el cuadro que dirige, el mismo que se muestra ilusionado en revertir la llave en el mítico recinto uruguayo y planea hacer lo posible para concretar una importante hazaña.

Sporting Cristal vs. Peñarol no solo tendría la ausencia de elementos en el cuadro de La Florida, ya que los ‘Carboneros’ no contarían con Facundo Torres, elemento que era de los más desequilibrantes de su oncena, luego de que este último mostrara una lesión en los ligamentos que lo alejaron del duelo revancha de Copa Sudamericana.

Los dos se juegan la vida en la Copa Sudamericana, en el estadio Centenario de Montevideo, por el choque de revancha de los cuartos de final del certamen. El actual campeón del fútbol peruano llega con desventaja a este compromiso, luego de perder por 3-1 ante los aurinegreos en el Estadio Nacional, la semana pasada. Ahora, irán con todo por el milagro a tierras ‘Charrúas’, donde esperan alcanzar la ansiada clasificación a semifinales.

A pesar de ello, los Sporting Cristal y Peñarol mandarán a sus mejores elementos al gramado de juego, donde esperan sacar adelante el partido para escribir su nombre entre los cuatro mejores equipos del segundo certamen de clubes más importante del continente sudamericano.





