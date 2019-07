Sporting Cristal vs. Zulia FC: se miden este martes por el duelo de vuelta en los octavos de final de Copa Sudamericana

Sporting Cristal vs. Zulia FC EN VIVO | EN DIRECTO | VÍA DIRECTV SPORT | juegan este martes en el estadio Alejandro Villanueva de Matute por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los venezolanos parten con la ventaja obtenida en su tierra, donde vencieron por la mínima diferencia a los rimenses, por lo que buscarán cortas todas las acciones ofensivas celestes para quedarse con el pase a cuartos de final.

Sporting Cristal vs. Zulia FC está pactado para dar inicio a las 5:15 p.m. y los locales esperan llenar el recinto de La Victoria para hacer sentir la localía ante un elenco visitante que espera dar el gran golpe de la jornada.

Claudio Vivas es consciente de que no puede cometer los mismos errores que en el partido de ida y deberá encontrar la efectividad necesaria para no sufrir como lo hizo en tierras venezolanas, donde no pudo anotar.

Sporting Cristal vs. Zulia FC deja a los celestes como grandes favoritos a darle vuelta al marcador global e instalarse en la siguiente etapa de la Copa Sudamericana, donde espera Colón de Santa Fe de Argentina, que logró superar a Argentinos Juniors.

Cristian Palacios es la principal arma ofensiva de la escuadra bajopontina. Cristian Ortíz y Christofer Gonzales intentarán completar un tridente de ataque letal y regalarle una alegría a la hinchada celeste.

Sporting Cristal vs. Zulia FC será transmitido por DirecTV Sports y podrás seguir todas las incidencias de este enfrentamiento a través de la web de Depor.com

Sporting Cristal vs. Zulia FC: así pagan las casas de apuestas

Casa de apuesta Sporting Cristal Empate Zulia FC Betsson 1.44 3.85 6.80 Apuesta Total 1.44 3.70 6.55 Inkabet 1.50 4.00 7.25 Te Apuesto 1.48 3.60 6.00 Bet 365 1.45 3.75 7.00

Sporting Cristal vs. Zulia FC: horarios en el mundo

5:15 p.m. - Perú, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos

6:15 p.m. - Venezuela, Bolivia, Chile

7:15 p.m. - Argentina, Uruguay, Brasil

11:15 p.m. - Reino Unido

00:15 horas (del día siguiente) - España, Alemania, Italia, Francia

Sporting Cristal vs. Zulia FC: posibles alineaciones

Sporting Cristal : Patricio Alvarez, Johan Madrid, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Nilson Loyola, Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Cristian Ortiz Ortiz, Martín Távara, Christofer Gonzáles y Cristian Palacios.



Zulia FC: Leo Morales; Daniel Rivillo, Andrés Maldonado, Jerry León, Gabriel Benítez; José Martínez, Evelio Hernández, Albert Zambrano, Frank Feltscher; Brayan Moya, Junior Paredes.

(Foto/video: TV Perú)

