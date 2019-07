Sporting Cristal vs. Zulia EN VIVO por Copa Sudamericana 2019: Seguir transmisión en directo desde Matute

Sporting Cristal y Zulia FC se enfrentan hoy por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2019 en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) desde las 17:15 horas. La transmisión en vivo y en directo está a cargo del canal exclusivo DIRECTV Sports para todo Latinoamérica. Solo en Estados Unidos transmitirá beIN Sports.

La Copa Sudamericana 2019 ya cuenta con algunos clasificados a los cuartos de final. Destacan La Equidad de Colombia, Independiente del Valle de Ecuador y Colón de Santa Fe de Argentina. Esta semana se conocerán a los demás clasificados, entre ellos Sporting Cristal o Zulia FC.

Sporting Cristal acabó tercero en su grupo de la Copa Libertadores 2019, por lo que obtuvo el pase a la Copa Sudamericana 2019. En la ronda anterior a los octavos de final, los celestes sacaron de carrera a Unión Española con un marcador global de 6-0. Ahora Zulia FC aparece en su camino.

En Venezuela pasan por una crisis, pero el Zulia FC saca la cara por el fútbol llanero. En la primera ronda de la Copa Sudamericana 2019 , el cuadro vinotinto venció a Nacional de Potosí (Bolivia) en tanda de penales. Luego eliminó a Palestino (Chile) con resultado global de 2-0. Llega a Lima con una ventaja de 1-0 sobre Sporting Cristal.

Otras llaves de la Copa Sudamericana 2019 que se definen son Peñarol vs. Fluminense, Botafogo vs. Atlético Mineiro, Corinthians vs. Wanderers y U. Católica de Ecuador ante Independiente de Argentina. Cristal o Zulia se enfrentarán a Colón de Santa Fe en cuartos de final.



Sporting Cristal vs. Zulia: Posibles titulares

Sporting Cristal: Álvarez, Madrid, Revoredo, Merlo, Loyola, Cazulo, Calcaterra, Távara, Ortiz, Gonzales y Palacios.

Zulia FC: Morales, Rivillo, León, Maldonado, Benítez, Martínez, Hernández, Velásquez, Feltscher, Zambrano y Paredes.



Sporting Cristal vs. Zulia: Horarios para ver el partido

Perú - 17:15 horas

Ecuador - 17:15 horas

Colombia - 17:15 horas

México - 17:15 horas

Bolivia - 18:15 horas

Paraguay - 18:15 horas

Chile - 18:15 horas

Venezuela - 18:15 horas

Argentina - 19:15 horas

Uruguay - 19:15 horas

Brasil - 19:15 horas

España - 00:15 horas (miércoles 31 de julio)

Sporting Cristal vs. Zulia: Canales de transmisión

Argentina DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Bolivia COTAS Televisión

Brasil DAZN Brazil

Canadá beIN SPORTS CONNECT Canada, DAZN

Chile DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Paraguay Tigo Sports+

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico

Estados Unidos Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes