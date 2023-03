La selección peruana culminó su gira en Europa, donde se midió ante duros rivales como Alemania y Marruecos. Tras ello, los futbolistas de la ‘Bicolor’ retornarán a sus clubes, con el objetivo de continuar con los grandes retos que se aproximan en la próxima temporada. Uno de ellos es Alex Valera, delantero convocado para esta última fecha FIFA, quien espera mostrar su mejor versión con Universitario de Deportes en la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2023.

El atacante ‘merengue’ habló en su llegada al país y comentó sobre el cruce que tuvieron jugadores de la ‘Bicolor’ con la policía española en el último banderazo en Madrid. “Comenzaron los empujones de la nada, me metieron un palazo también. Hasta a Gallese se lo llevaron detenido. Lo importante es que todo se solucionó y pudimos sacar un empate. Vi que a una persona la tiraron, y fui a ayudarla y defenderla, ahí fue cuando la policía me mete un palazo y me empiezan a atacar”, señaló.

Asimismo, sostuvo: “No los toqué, les decía que no tenían por qué estar tirando la bandera, empujando a los hinchas y a nosotros. Bajamos tranquilos a saludar a la hinchada, no es la primera vez que pasa”.

Pese a este altercado, Alex Valera considera que eso les sirvió de motivación de cara al duelo ante Marruecos, rival con el que empató sin goles en el Estadio Civitas Metropolitano. “No afectó, más bien ayudó bastante porque estuvimos unidos y a pesar de todo pudimos sacar un empate. Fue un apoyo enorme, todos los directivos, todos los que están en España ayudaron bastante”, acotó.

Eso sí, el delantero nacional se mostró contento por disputar dos amistosos contra selecciones de alto nivel. “Son equipos competitivos y de todos los amistosos que hemos tenido, estos han sido los más fuertes. Corrían todo el partido y eso influyó bastante, porque es un esfuerzo físico diferente”, añadió.

Los grandes retos con Universitario de Deportes

Alex Valera también aprovechó para hablar sobre el grupo de Universitario de Deportes en la Copa Sudamericana: “Los rivales están fuertes, hay un grupo difícil, pero se puede jugar de igual a igual con cualquier equipo. Comienza la ilusión en Argentina y el equipo está bien preparado”.

Por último, reconoció el buen trabajo de Emanuel Herrera, futbolista con el que pelea el puesto de titular en la escuadra ‘merengue’. “Herrera viene bien, viene trabajando bien y eso es bueno porque el campeonato es largo y vamos a necesitar de todos. El que está mejor preparado tiene que jugar. Ahora Herrera es el que está metiendo goles y encajando en la idea del profe, yo voy a seguir y esperando mi oportunidad”, sentenció.





