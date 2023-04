En la última jornada de la Liga 1, Universitario de Deportes igualó 0-0 ante Deportivo Garcilaso y en la interna crema destacaron el punto registrado. Razones no faltaban: desde el minuto 50 aguantaron los 3 300 metros de altura con 10 hombres (expulsaron a Nelson Cabanillas). Por ello, Jorge Fossati indicó que “el plantel demostró que está metido”. Pero el estratega uruguayo no solo habló de lo que fue la entrega de su escuadra, sino también del reto de este miércoles en la Copa Sudamericana: visitarán a Gimnasia y Esgrima de la Plata.

Con relación a este compromiso, el técnico tiene claro que es importante iniciar con pie derecho la etapa de grupos del certamen internacional -donde también se encuentran Independiente de Santa Fe de Colombia y Goiás de Brasil-. Por ello, ya diseñó con minuciosidad su plan de trabajo. Entonces, este lunes, desde las 5 pm., los merengues entrenarán en el estadio Monumental.

El martes, desde las 9 am., continuarán las sesiones bajo la mirada del ‘profe’ Jorge Fossati (también en Ate). Es probable que defina el equipo que irá desde el arranque. Ojo, a las 3: 30 pm. la delegación de Universitario de Deportes estará viajando a Buenos Aires. ¿El partido? Está programado para el miércoles desde las 7:00 pm. (hora peruana).

Un detalle no menor, es que el regreso a nuestro país será el jueves a las 11:30 am. Sucede que los cremas no tendrán descanso, pues tienen que llegar a planificar su próximo reto en el campeonato local: el domingo reciben a Atlético Grau, por la fecha 11 de la Liga 1 ( ojo, va con nuevo horario el compromiso: 6 pm. ).

El cronograma de trabajo de Universitario de Deportes (Foto: prensa Universitario)

Fossati enfocado en el debut por Copa Sudamericana

Tras el duelo ante Deportivo Garcilaso en Cusco, Universitario de Deportes retornó a Lima y empezó a trabajar en lo que será el duelo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, por la fecha 1 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2023. Por ello, Jorge Fossati, DT de la escuadra ‘merengue’, reveló que vienen estudiando al rival argentino y aseguró que será un partido complicado.

“Es un equipo duro, muy intenso y con un promedio de edad muy joven. Vamos a estudiarlo a fondo para definir la estrategia, pero no nos vamos a salir de nuestra idea, solo nos vamos a adaptar”, mencionó el estratega uruguayo a los medios de comunicación.

El calendario de Universitario de Deportes

Fecha 1: Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Universitario - 05/04 (7 p.m.)

Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. - 05/04 (7 p.m.) Fecha 2: Universitario vs. Goiás - 20/04 (9 p.m.)

vs. Goiás - 20/04 (9 p.m.) Fecha 3: Universitario vs. Independiente Santa Fe - 04/05 (9 p.m.)

vs. Independiente Santa Fe - 04/05 (9 p.m.) Fecha 4: Goiás vs. Universitario - 23/05 (5 p.m.)

Goiás vs. - 23/05 (5 p.m.) Fecha 5: Independiente Santa Fe vs. Universitario - 08/06 (9 p.m.)

Independiente Santa Fe vs. - 08/06 (9 p.m.) Fecha 6: Universitario vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata - 28/06 (9 p.m.)



