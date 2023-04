Tras el empate (0-0) ante Deportivo Garcilaso, por la fecha 10 del Torneo Apertura 2023, Universitario de Deportes trabaja en lo que será su debut por la Copa Sudamericana. Y es que el rival del elenco ‘merengue’ será nada menos que Gimnasia y Esgrima de La Plata, escuadra argentina que buscará hacerse con la victoria este miércoles en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Eso sí, el elenco de Ate es consciente de que tiene herramientas para hacerle frente a un duro rival. Así lo dio a conocer Jorge Fossati, DT del cuadro crema, quien señaló que sigue el presente del conjunto platense. Además, habló sobre Andy Polo y la posibilidad que arranque como titular en el cotejo ante el ‘Lobo’.

“Futbolísiticamente y anímicamente llegamos muy fuerte. Desde el punto de vista físico, no tanto porque haber hecho el esfuerzo en Cusco (por la expulsión), fue un desgaste realmente importante. Hemos tratado de recuperarnos. Ayer ya los ví bien, pero hemos tenido cuidado en el entrenamiento. Se les ve muy recuperados”, fueron las primeras palabras del estratega uruguayo a los medios de comunicación.

Consultado sobre la presencia de Andy Polo para el duelo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, Jorge Fossati señaló que el jugador ya entrena con el resto de sus compañeros. Incluso, aseguró que, en caso de no presentar ninguna sorpresa, el delantero nacional “estará a la orden sin problemas”.

Del mismo modo, el DT ‘merengue’ habló sobre el estilo de juego que empleará ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. Asimismo, señaló que este puede cambiar, dependiendo del rival: “A veces, como nos pasó en el partido anterior, las ganas y el sentirse bien hacen que se olviden de meter una pausa. Creo que eso fue un tema en el primer tiempo (en Cusco) que no nos permitió terminarlo con lógica, pero son cosas que se manejan desde la estrategia”.

“No hay equipo en el mundo que pueda presionar el 100% del partido a nivel alto, no lo hay. Trataremos desde afuera, pero especialmente la inteligencia y experiencia de algunos jugadores deben manejar esos tiempos para poder estar físicamente entero los 90 minutos”, añadió.

Jorge Fossati declaró en la previa del duelo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. (Video: Wilmer Robles)

El análisis de Fossati a Gimnasia y Esgrima de La Plata

Jorge Fossati es uno de esos técnicos que no se pierde ni un solo detalle del rival. Y es que su amplia experiencia le ha permitido enfrentar a grandes equipos de Sudamérica, como es el caso de ‘El Lobo’. Por este motivo, el estratega espera aplicar este conocimiento como base a sus dirigidos previo al encuentro ante la escuadra argentina.

“El sistema táctico es una parte dentro de otros aspectos que hay que tener en cuenta, pero que no es esencial. No existe ninguna sistema mágico, por lo que nosotros usamos aquel sistema en donde pensamos que nos podemos sentir cómodos. Mi preferencia no quiere decir que no se pueda cambiar de acuerdo a los alternativas o momentos”, señaló el entrenador ‘merengue’.

Eso sí, el experimentado DT de 70 años aseguró que la ‘U’ es un rival difícil para los demás integrantes de su grupo en la Copa Sudamericana. “En el último partido les fue mal jugando de visitante. De local, en su último partido le ganaron a Estudiantes, que es el clásico de La Plata. Si lo ganaron es porque tienen cualidades. Los equipos argentinos son generalmente coperos por tradición. La cancha de Gimnasia la conozco, he jugado varias veces. Es un grupo difícil, pero la ‘U’ es duro para cualquiera”, sentenció.





