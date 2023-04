Por primera vez, en la era Jorge Fossati, Universitario de Deportes se vio por debajo en el marcador por dos goles. Lejos de bajar los brazos, los cremas sacaron a relucir su mítica garra crema para poder igualar el marcador ante Goiás -en los minutos finales- y permanecer como uno de los líderes de su grupo en la Copa Sudamericana. Si bien esto generó alegría en el banquiilo estudiantil, el estratega uruguayo no pudo evitar hacer una autocrítica por las acciones que casi lo llevan a perder su invicto con los estudiantiles.

“Tuvimos que plantear un partido paciente y en eso estábamos. Lo único que hoy no tuvimos -en la mayor parte del partido- fue precisión en jugadores que suelen tenerla, lo que no nos permitió hilvanar jugadas bien pensadas, pero que no se terminaban bien”, sostuvo el DT en conferencia de prensa.

Jorge Fossati también explicó la decisión de poner cuatro delanteros en Universitario de Deportes para los minutos finales del compromiso contra los brasileños, lo mismo que les permitió adelantar líneas y alcanzar el agónico empate tras un tanto de Alex Valera.

“Fuimos haciendo cambios pensando en mantenernos sólidos, pero teniendo más fuerza en ataque. No siempre es bueno tener más delanteros, sino saber dónde ubicarlos para que puedan hacer daño. Sentíamos que podíamos empatarlo, pero cuando vi que no se producía el gol, busqué caminos para jugárnosla”, acotó el entrenador merengue.

Declaraciones de Jorge Fossati tras el empate de la 'U' y Goiás. (Video: Wilmer Robles / Depor)

La agenda de Universitario

Tras el empate contra Goiás, Universitario tendrá que pasar rápido la página, ya que deberá afrontar un complicado calendario en la Liga 1 (enfrentará a Sporting Cristal y Sport Boys), para luego quedar listo con miras a su tercera presentación en la Copa Sudamericana: recibirá a Independiente de Santa Fe, con quien comparte el liderato del Grupo G.

El duelo entre peruanos y colombianos está programado para el jueves 4 de mayo a las 9:00 de la noche (hora peruana) y será transmitido por la señal de DIRECTV (DSports). Para ver los partidos vía DIRECTV, tendrás que ingresar a los canales 1604 y 604 de tu televisor.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.