José Carvallo fue uno de los protagonistas de la pelea entre los planteles de Universitario de Deportes y Gimnasia de La Plata, el último miércoles en el estadio Monumental de Ate. Tras ello, el portero nacional no pudo ocultar su malestar por la manera en que algunos medios nacionales manejaron la noticia, lo mismo que dejó mal parados a los cremas ante los argentinos.

“Lo que más pena me da es que la prensa nacional, en lugar de dar objetividad y decir Gimnasia comienza a atacar y agredir, se enfocan en los jugadores de la ‘U’. Es al revés y eso me da tristeza. No vayas en contra de los tuyos”, sostuvo el portero del club merengue en diálogo con Movistar Deportes.

Por otro lado, José Carvallo reafirmó su postura de que era uno de los que intentaba calmar las aguas en el enfrentamiento, pero al ver a uno de los trabajadores de Universitario de Deportes siendo agredido, no pudo controlar su respuesta a los golpes contra futbolistas de Gimnasia.

“Que a un compañero le estén pegando dos jugadores en la cara, no es fácil controlarse. Definitivamente reaccioné mal, estaba totalmente bloqueado de ver lo que vi. Un abuso total. Desde un inicio traté de calmar la situación, pero lamentablemente se escapó de las manos”, acotó el guardameta del combinado estudiantil.

Universitario enfrentará a Corinthians en la Sudamericana

El último miércoles, Universitario de Deportes selló su clasificación a los Play Offs de de la Copa Sudamericana, alcanzando el segundo lugar en la serie G (10 unidades; ojo, igualaron a Goiás, pero el conjunto brasileño tenía mejor registro de goles).

A pesar de la alegría por el primer objetivo logrado, en tienda crema no hay mucho tiempo para el festejo, ya que los dirigidos por Jorge Fossati tienen que enfocarse en su próximo rival del campeonato internacional (Corinthians de Brasil); además del reto que tienen en el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson (debutaron con un empate contra Cienciano, en Cusco).





