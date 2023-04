En la última fecha de la Liga Profesional Argentina, Gimnasia y Esgrima de La Plata tuvo dos malas noticias: cayó 3-1 con Rosario Central (marchan en el puesto 26, con tan solo ocho unidades) y Benjamín Domínguez, una de sus principales piezas en ofensiva, sufrió un esguince en el tobillo izquierdo. A pesar de ese panorama, el DT del ‘Lobo’, Sebastián Romero manifestó que su escuadra llegará de la mejor forma para el partido de este miércoles frente a Universitario de Deportes, por la Copa Sudamericana,

“Creemos en este plantel y en estos jugadores. Estoy con bronca y tristeza, a nadie le gusta que se lesione ningún jugador (por Benjamín Domínguez); pero ahora se le abre la posibilidad a un jugador que está preparado”, indicó el estratega del cuadro argentino en conferencia de prensa. Y en medio de ello, ¿hay la chance de que cambie el sistema de juego ante los cremas? “Eso puede ser”, sostuvo. Ojo, este miércoles tendrán otra práctica desde muy temprano y definirán el once.

Con relación a los cremas y su presente bajo el mando de Jorge Fossati, esto es lo que mencionó Sebastián Romero: “Es importante para el club jugar esta competición, es muy lindo y mañana (miércoles) tenemos la posibilidad de jugar de local contra un equipo muy difícil, tan representativo como es Universitario en todo Sudamérica. Un equipo grande y por lo que vimos, difícil, duro... dirigidos por un buen entrenador. Creemos estar preparados, listos y en hacerlo de la mejor forma”.

Respecto a su presente en la Liga Profesional Argentina -marchan antepenúltimos-, le consultaron a ‘Chirola’ Romero cómo se encontraba el plantel. “Están bien, entrenando como queremos nosotros. Vemos muchos momentos buenos en los partidos, donde nos sale cosas que trabajamos en los entrenamientos. Estoy convencido de que se va a lograr ese poquito que nos falta; es verdad que necesitamos resultados, que damos un paso para adelante y después volvemos para atrás”, añadió.

La palabra de Jorge Fossati

Jorge Fossati es uno de esos técnicos que no se pierde ni un solo detalle del rival (sus números en la Liga 1 lo vienen demostrando: Universitario de Deportes acumula 16 unidades y desde hace cinco partidos no registran derrotas). Y es que su amplia experiencia le ha permitido enfrentar a grandes equipos de Sudamérica, como es el caso de ‘El Lobo’. Por este motivo, el estratega uruguayo aplicará este conocimiento a sus dirigidos previo al encuentro por la Sudamericana, el cual se desarrollará este miércoles en Argentina.

“El sistema táctico es una parte dentro de otros aspectos que hay que tener en cuenta, pero que no es esencial. No existe ninguna sistema mágico, por lo que nosotros usamos aquel sistema en donde pensamos que nos podemos sentir cómodos. Mi preferencia no quiere decir que no se pueda cambiar de acuerdo a los alternativas o momentos”, señaló el entrenador ‘merengue’.

Eso sí, el experimentado DT aseguró que la ‘U’ es un rival difícil para los demás integrantes de su grupo en la Copa Sudamericana. “En el último partido les fue mal jugando de visitante. De local, en su último partido le ganaron a Estudiantes, que es el clásico de La Plata. Si lo ganaron es porque tienen cualidades. Los equipos argentinos son generalmente coperos por tradición. La cancha de Gimnasia la conozco, he jugado varias veces. Es un grupo difícil, pero la ‘U’ es duro para cualquiera”, sentenció.





