En la cancha, Rubert Quijada no perdona. Es un zaguero de Alianza Lima que va con pierna fuerte en la disputa por el balón, pero fuera de ella es una persona de corazón noble. En estos momentos de crisis por coronavirus, junto a su esposa, ayuda a sus paisanos venezolanos que no la pasan bien. Depor te cuenta cómo hace.

¿Cómo pasas estos días de cuarentena?

Tratando de pasarla bien con mi esposa y mi pequeño de cuatro años. Me las ingenio para que no se aburra, es todo un desafío pero hasta el momento todo bien.

¿Y cómo vas con los entrenamientos?

Renzo Gayoso (jefe de equipo) nos envía los videos con los trabajos y trato de hacerlo bien. Vivo en departamento y tengo un espacio reducido pero me las ingenio. No me arriesgo a bajar al estacionamiento a trabajar porque estaría poniendo en riesgo a mi familia.

Sobre todo para mantener el estado físico…

Trato de mantenerme sabiendo que no alcanza, comenzar de nuevo será complicado.

¿Tienen un régimen alimenticio?

Es cierto. El club se portó a la altura de la crisis. Nos hacen llegar ropa de trabajo, plan de alimentación y tenemos un médico a nuestra disposición todos los días las 24 horas del día. Si bien es difícil mantener el peso, no podemos abusar de las comidas.

Debe ser complicado con lo rico que se come en el Perú…

Aquí la comida es muy buena. En Caracas hay muchos peruanos y los fines de semana arman un mercado de comida peruana. El domingo que no me tocaba jugar era parada obligatoria para almorzar o hacer merienda. Al ceviche le voy de frente (risas).

¿Cómo analizas tu rendimiento en el equipo en estos partidos que jugaste?

Tuve un buen arranque, pero soy consciente de que tuve un par de errores que nos costaron caro. Todavía no han visto todo mi potencial, tengo mucho que dar. Estoy en un club que exige y no me pongo topes.

¿Lo dices por la jugada en el gol de Racing?

Sí, pero son cosas que pasan, solo espero remediar esta situación y demostrar que puedo dar mucho más.

¿Cómo pasas el tiempo?

Trato de mantenerme tranquilo y enfocarme en mi trabajo pero no es fácil. Tengo a mis padres en Venezuela y gracias a Dios están tranquilos, pero la situación no es la mejor. Ahora llegó el virus y espero que no se expanda porque sería una tragedia para nosotros.

Aquí hay muchos compatriotas tuyos que no la pasan bien ¿Tratas de ayudarlos?

No soy de esas personas que ayudan y se toman un ‘selfie’, no soy así. Sigo un par de páginas de venezolanos aquí en Perú que suben información y solicitan ayuda. Me pongo en contacto con ellos y les llevo ayuda.

Es una buena acción en este momento de crisis con tus paisanos…

Esta situación afecta a todos y ellos son personas que viven el día a día. Por eso trato de ayudarlos. En especial a las personas con niños que necesitan darles leche y asegurarles un techo.

¿Viste la posibilidad de formar un grupo de ayuda con tus compañeros de Alianza?

Con mis compañeros de Alianza no, pero junto a mi esposa trabajamos en eso. Ayudamos a mucha gente en Venezuela y aquí en Perú. Ella se encarga de hacerles llegar ayuda a Venezuela.

El apoyo de la familia es importante en este momento…

Esta profesión es complicada y es la primera vez que puedo estar junto a mi esposa tanto tiempo. Además disfruto mucho más a mi hijo y sus ocurrencias.

Le estas sacando provecho a la cuarentena…

Tan mala no es (risas). El fútbol tiene sus cosas buenas pero te separa mucho tiempo de la familia. No tenemos fechas importantes y ahora trato de disfrutar este tiempo al máximo.

¿Ser convocado a la selección de tu país es una motivación extra?

Voy paso a paso. Para estar en la selección tienes que estar muy bien en tu equipo. El año pasado lo hice con Caracas, fue un buen año en lo colectivo y personal. Eso quiero repetirlo en Alianza. Es el reto que tengo. Si me va bien seguro llegará la oportunidad.

¿Una opinión sobre la llegada de Mario Salas?

Conversé con mis compañeros, me dicen que es un DT que va de frente y seguro nos ayudará mucho.

