Tenía apenas quince años cuando tomó la decisión que cambiaría su vida. Maryory Sánchez ya no quería ser la “jugadora camotito” en las pichangas que armaban sus primos comandados por su tío Jaime. Ella deseaba jugar más de cinco minutos. “Papi, mami, quiero ser futbolista”, les planteó su sueño. El “no...bueno, está bien” de papá no fue de la mano con la negativa rotunda de mamá.

A doña Patricia no le encajaba que su única hija practique un deporte de hombres. “No se ve bien”, replicaba cada vez que la hermana mayor de los Sánchez Panibra trataba de convencerla. “Recuerdo que mi mamá decidió ponerme en la academia de vóley del Deportivo Géminis de Comas para olvidarme del fútbol. Estuve ahí tres años creo, hasta que me cansé. No podía más. No era lo mío”, nos cuenta la portera. Eso sí, segundos después deja en claro que a pesar del desacuerdo inicial su madre es su hincha número uno. De hecho, fue la que más se alegró cuando firmó por el Deportivo Cali y se convirtió en la primera extranjera en llegar al club colombiano en toda su historia.

“Desde que me enamoré del fútbol mi meta siempre fue salir del Perú. Y, aunque no lo creas, siempre quise que mi primera experiencia en el exterior sea en la liga colombiana, que es una de las más avanzadas en el fútbol femenino sudamericano. Así que todo esto es un sueño hecho realidad”, afirma.

Los tres años en el Deportivo Géminis fueron, en teoría, para que Maryory se olvide del fútbol. Paradójicamente ese tiempo sirvió para que perfeccione inconscientemente algunas habilidades indispensables para una arquera: reacción, salto, equilibrio y posicionamiento.

Maryory demostrando que sus habilidades fuera del arco.

A Sánchez no le fue nada mal en el vóley. Todo lo contrario. Fue campeona nacional Sub11 y fue elegida para representar a la Selección de Comas. En casa estaban orgullosos. Pero ella no se sentía completa. No quería estar boleando balones por encima de una net, quería pisar el verde césped con chimpúnes.

“Siempre hay algo bueno en medio de la tormenta”

El martes pasado, Maryory estaba en casa cuando sonó su celular. “Alista tus maletas que nos vamos a Colombia”, fue lo primero que escuchó. Era Pedro Pablo, su representante. En cuestión de segundos, y antes de repetir tres veces sí, la arquera de 22 años tuvo un flashback: las pichangas con su tío Jaime, las escapadas para entrenar lo que verdaderamente la apasiona, las horas en el gimnasio y las fiestas que decidió no ir porque “una deportista tiene que dormir temprano”.

Llegó a Colombia el viernes, dos días antes de que el Presidente de la República, Martín Vizcarra, cierre las fronteras del Perú y ordenara cuarentena obligatoria en el país como medidas de prevención ante el coronavirus. Dos motivos más para tachar la posibilidad de regresarse en caso de no adaptarse (porque pasa y hay muchos casos). En medio de una crisis sanitaria que ha impactado al mundo, la noticia fue sinónimo de felicidad. “Siempre hay algo bueno en medio de la tormenta”, recalca.

Con la edad idónea para ir al extranjero, Sánchez está lejos de los que más ama cumpliendo su sueño. O mejor dicho, viviendo la recompensa de todos sus sacrificios.

Nuevas compañeras, nuevos técnicos, nuevo entrenamiento, nuevo todo

Desde que terminó su contrato con Sporting Cristal (fines del 2019), Maryory estaba sin club. Durante más de tres meses entrenó por su cuenta, mientras se daba tiempo para seguir trabajando junto al portero Fisher Guevara en una academia de la Municipalidad de San Martín.

“Antes de llegar al Deportivo Cali se me cerraron muchas puertas. Estuve buscando clubes, pero nada. El club (Cristal) decidió no renovarme y me las ingenié para seguir en forma”, señala.

Hoy, la portera de la Selección Peruana está instalada en Cali. De Lima no solo llevó sus sueños en la maleta, también algunas herramientas para entrenar. “Tengo mancuernas, sogas, balanzas. No quiero perder ni un minuto”, dice.

La situación que se vive por el coronavirus ha hecho de su llegada un momento particular. “Yo llegué el viernes y al día siguiente el equipo iba a tener un partido de práctica. Fui, pero no se jugó por lluvia. No pude ver a mis compañeras, pero conversé con la capitana y el técnico. Y como se ha suspendido todo, los entrenamientos hacemos online. En mi primer día tuve que presentarme de esa manera. Nunca lo imaginé, jaja”, cuenta su experiencia.

De área a área

“Yo te voy a sacar al extranjero”, fue la promesa que le hizo Pedro Pablo. Su representante y amigo sabía de sus condiciones, aunque estaba un poco confundido por su posición en el campo, ya que él la ‘conoció’ por una historia de Instagram en el que Maryory estaba jugando de ‘9’.

“El primer vídeo que subió a Youtube fue como '9′. Pero le dije que no, que quiero mis atajadas. Él aceptó, pero me dijo también colgaría algunos de mis goles. Igual, ¿todo vale no?”, recuerda.

Maryory siempre ha vivido en el área. Ya sea para anotar un gol o para evitarlo. Ese ha sido su habitad. “Mi mamá quería que mi hermano juegue al fútbol, por eso me mandaba siempre a jugar con él. El arco era el portón de la casa y yo me ponía ahí, mientras Jeanpiere pateaba. Ahí nació creo mi amor por el arco”, señala.

► El efecto de Lima 2019 en el fútbol femenino: María José López, la cuarta peruana en emigrar

Maryory es otra futbolista peruana más que nos representará en el extranjero. La quinta desde que se vivieron los Juegos Panamericanos Lima 2019. También se fueron Pierina Núñez (Logroño de España), Steffani Otiniano (Minas Icsep de Brasil) y Xioczana Canales (UDC La Cañada de España) y Maria José López (Realidade Jovem de Brasil). Aunque Xioczana ahora está en Lima definiendo su futuro. Pero Sánchez apunta más alto. “Quiero enfocarme este año aquí, en Deportivo Cali, y luego dar el salto a Europa. Lucharé por lograrlo”, asegura con el mismo convencimiento que tuvo para perseguir sus sueños en forma de balón.

