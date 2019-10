Iván Santillán y los jugadores del Veracruz llegaron por su cuenta al duelo ante Alebrijes [VIDEO]

De no creer. Con el ánimo a tope, los jugadores de Veracruz llegaron al estadio Luis 'Pirata' Fuente por su cuenta y no en bus, como se acostumbra. Los 'Tiburones Rojos' se hicieron presente para el duelo ante Alebrijes en sus autos y hasta caminando, pero no sería la primera vez que sucede este hecho.

Entre los jugadores que tuvieron que llegar en sus propios vehículos fueron el peruano Iván Santillán , los mexicanos Jesús Paganoni y Lampros Kontogiannis, así como el entrenador Enrique López Zarza. Sin embargo, algunos, como el futbolista Luis Galicia, de 19 años, llegaron caminando al recinto.

"A poco más de una hora del silbatazo en la Copa MX, los jugadores de Veracruz llegan al ‘Pirata’ Fuente en sus autos o caminando. No concentraron, tendrán la plática previa al partido en el inmueble", publicó PressPort en su cuenta de Twitter.

🦈 A poco más de una hora del silbatazo en la #CopaMX, los jugadores de @ClubTiburones llegan al ‘Pirata’ Fuente en sus autos o caminando.



No concentraron, tendrán la plática previa al partido en el inmueble. pic.twitter.com/aN7xJKQsd7 — PressPort (@PressPortmx) October 22, 2019

Iván Santillán ha sumado 252 minutos en seis partidos en el arranque de la temporada 2019/2020 de la Liga MX, mientras que en el mismo lapso de tiempo, acumuló 114 minutos en dos encuentros de la Copa MX.

Veracruz no la está pasando bien. En el último partido ante Tigres, los 'Tiburones' se quedaron detenidos cuatro minutos a modo de protesta, por las deudas que tiene la directiva con los jugadores. Recientemente, la Federación Mexicana de Fútbol anunció la habilitación de un fondo de 18 millones de pesos para anticipos de deudas, siempre y cuando se presenten pruebas.

El gol de Sergio Peña en la Liga de Holanda. (Video: América TV)

► ¡Con el toque peruano! Los nacionales que jugaron en los dos grandes de Argentina



► Con un peruano junto a Messi: el temible XI de sudamericanos que brillaron el fin de semana en Europa [FOTOS]



► Willyan Mimbela y el golazo que marcó desde casi la mitad de la cancha en Irán [VIDEO]



► Selección peruana Sub-23 jugará amistosos con Bolivia en noviembre y Nolberto Solano ya no cederá jugadores | FOTO



► Selección peruana | Christian Ramos sobre el Whatsapp de la bicolor: "André Carrillo me quiere sacar" | FOTO