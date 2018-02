Cómo no recordar sus grandes narraciones. Cómo no acordarse de ese ¡"Gol¡ Gol! ¡Gol!" en el momento que Johan Fano le marcó a la Selección de Argentina en 2008 rumbo al Mundial de Sudáfrica. Y es que este lunes, lamentablemente, el conocido periodista deportivo peruano Daniel Peredo dejó de existir.

En redes sociales, el hombre de prensa de casas como Red Global y CMD era muy activo. Con frecuencia dejaba sus impresiones respecto a la coyuntura futbolística nacional y el último domingo no fue ajeno a ello.

A través de Twitter, Peredo dejó un último mensaje respecto al partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la tercera fecha del Torneo de Verano 2018. "Diego Haro hizo un mal arbitraje. Se le comenzó a escapar la conducción desde la primera acción cuando no amonestó a Calcaterra. Después, nunca pudo controlar la dirección del juego", fue lo que escribió.

También, varios personajes del fútbol nacional expresaron su duelo por el sorpresivo fallecimiento de Daniel Peredo. Carlos Zambrano fue uno de ellos. "Me aconsejaste, me criticaste, pero siempre frontal, me cuesta creer esta noticia que apena a todos los que estamos metidos en este mundo que es el fútbol. El fútbol sin tus narraciones no será lo mismo. Descansa en paz", sostuvo el popular 'León'.