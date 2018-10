Te la hacemos fácil. Los Play Off del Descentralizado 2018 están a la vuelta de la esquina y muchos hinchas aún no comprenden las enredadas bases del campeonato. Si eres uno de ellos, no te preocupes pues en Depor te explicamos cada detalle para que seas el 'capo' entre tus amigos. En verdad, no es tan complicado y lo descubrirás en esta nota.

Primero, Sporting Cristal ya aseguró su pase a la final al ganar el Torneo Verano y Torneo Apertura. Por este motivo, ya no habrán dos semifinales, será tan solo una. En caso gane el Clausura, será campeón nacional de manera automática. No le sucedía algo así a los celestes desde 2002, que se quedaron con el título sin necesidad de jugar una final.

La semifinal se definirá entre el campeón del Torneo Clausura, siempre y cuando no sea Sporting Cristal, y el mejor del acumulado sin título. Melgar de Arequipa es potencial clasificado al ser el líder del Clausura y segundo en el acumulado, con una amplia ventaja del tercero. Parece que nada evitará que los rojinegros peleen por el título.

El segundo y último cupo lo pelean entre Alianza Lima , Deportivo Municipal y Real Garcilaso , que lo buscan en el camino de la tabla acumulada. Estos tres equipos aún tienen opciones de ganar el Clausura, pero por ahora aún ven a Melgar desde lo más alto. El punto extra de la reserva, por ahora de los blanquiazules, será clave al final del torneo.

Por último, Ayacucho FC , U. San Martín y Universitario de Deportes están peleando por ser campeón del Torneo Clausura. En caso de que alguno logre su objetivo, deberá quedar entre los ocho mejores del acumulado para jugar en semifinales. De no hacerlo, su cupo se quedará en manos del tercero de esta tabla.