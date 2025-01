Sigue la guerra en el fútbol peruano entre dos sujetos que a principios del 2024 trabajaban de la mano por el objetivo, que ellos mismos habían trazado, volver aún más atractivo el deporte que hace vibrar los corazones de nuestro país. Esto a través de la inversión que 1190 Sports haría para la creación de una plataforma sostenible independiente para la Liga 1, todo en coordinación con la Federación Peruana de Fútbol.

Lo que debería haber sido un proyecto exitoso, se ha empezado a ver envuelto en idas y vueltas de respuestas constantes donde tanto 1190 Sports como la FPF, se acusan entre ellos de no cumplir con lo que se había estipulado en el contrato inicial. Hoy, se conoció que la junta directiva pidió que se resuelva el contrato con la empresa global de transmisiones.

Ante esto, 1190 no quiso quedarse atrás y envió un nuevo documento en respuesta a este pedido, donde, de manera contundente, acusan al máximo ente rector del fútbol peruano de no cumplir con ninguna de sus obligaciones, además aseguran que ellos no tienen ninguna injerencia sobre la resolución de su contrato.

En la notificación inician destacando los siguiente: “Nos dirigimos a ustedes en relación a la carta de fecha 12 de enero de 2025 que se ha hecho de público conocimiento el día de hoy a través de distintas redes y medios de comunicación masivos, suscrita por cierto miembros de la Junta Directiva de Federación Deportivo Nacional Peruana de Fútbol (la FPF) quienes, en la próxima sesión de la Juna Directiva de la FPF, se discuta el procedimiento legal para la resolución del contrato de Fideicomiso con 1190 Perú I Latam S.A.C (1190 Perú)”.

Agregando: “En relación con el Contrato de Licencia de fecha 26 de enero del 2023 y sus respectivas adendas (el Contrato de Licencia), de los cuales la FPF no es parte y sólo compareció la legitimización conforme lo establecido en Cláusula Décima del Contrato de Licencia. AL no ser la FPF parte del Contrato de Licencia, la FPF carece legitimidad para imputar incumplimientos. Por tanto, a la fecha, 1190 Perú no ha sido requerido contractualmente por incumplimiento”

1190 Sports envío carta a la FPF asegurando que no pueden resolver el contrato. (Foto: Epicentro TV)

¿Qué obligaciones no ha cumplido la FPF?

De acuerdo al mismo documento presentado esta tarde, 1190 Sports acusa a la Federación Peruana de fútbol de no cumplir con “ninguna formalidad contractual para imputarle algún incumplimiento a 1190 Perú... es la FPF quién realmente ha incumplido varias de sus obligaciones bajo los Contratos de Fideicomiso y Licencia”, acotaron en el comunicado.

“1190 Perú imputó incumplimientos de índole tributario y comercial que han perjudicado y vienen afectando directamente la explotación comercial de los derechos de contenido audiovisual licenciados en favor de 1190 Perú y que no sólo ocasionando perjuicios para 1190 Perú, sino también para el Proyecto Liga 1 y el fútbol peruano en su totalidad, incluyendo también a los propios clubes de fútbol profesional Liga 1 que conforman vuestra federación”, agregaron.

Por ello, aseguraron también que no dudarán en iniciar las correspondientes acciones legales “por la reparación e indemnización por todos los años y perjuicios que el accionar errático y los reiterados incumplimientos por terceros ajenos a las relaciones contractuales vigentes con 1190 Perú, incluyendo decisiones respectivas del Contrato de Fideicomiso contrarias a los mecanismos, procesos, derechos y obligaciones de la FPF establecidos en dicho instrumento público”.





