El tema de los derechos de televisión en el fútbol peruano es un caso que continúa trayendo cola y generando suspicacias desde el primer día que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) firmó su convenio con 1190 Sports. El asunto cargó aún más luego de la investigación a Agustín Lozano, presidente de la FPF, por caso ‘Los Galácticos’ y la inclusión de este negocio en el legajo de la Fiscalía, y tras el reclamo de algunos clubes acusando falta de pagos por la transmisión de los encuentros. Por tal motivo, Hernán Donnari, CEO de la empresa que tiene a cargo los derechos de TV de la Liga 1, salió a responder los cuestionamientos.

El CEO de 1190 Sports aclaró que respetarán el acuerdo firmado con la FPF, pese al tema judicial del presidente de la Federación Peruana de Fútbol. “Nosotros vamos a continuar en el Perú [...] Este proyecto es de muchos años, tenemos 11 años por delante, y sobre todo tenemos una oportunidad enorme de construir algo grande. El recorrido que estamos haciendo es el recorrido que hicieron las grandes ligas del mundo, liga española, liga alemana, liga italiana y liga inglesa”, dijo en RPP.

En esa misma línea, Donnari aseguró que la empresa está al día en los pagos, no como vienen diciendo algunos clubes y personalidades del fútbol peruano. “Hemos cumplido con cada uno de los pagos dentro de los marcos que el contrato establece. Se han dicho muchas cosas pero esta empresa desembarcó de buena fe y hemos invertido hasta este momento 70 millones de dólares. En todo el 2023 y lo que hemos transitado hasta este 2024. La solvencia de la empresa está avalada por los hechos fácticos. Hemos pagada cada una de las facturas”, aclaró.

Asimismo, y consultado por la poca transparencia del contrato con la máxima autoridad del fútbol peruano, el cofundador de la empresa televisora señaló que en aras de la transparencia se convocó a una reunión con todos los clubes para que estos puedan ver el contrato, previamente autorizado por la FPF, ya que existe una cláusula de confidencialidad, para que despejen sus dudas. Sin embargo, desconoció que en esta junta los documentos hayan sido solo vistos en pantalla y no en físico, para que cada dirigente pueda tener la oportunidad de examinarlo con más tiempo.

“Hicimos una reunión en septiembre donde invitamos a todos los clubes, todos los clubes que fueron se enteraron de cómo son los lineamientos del contrato, los cuales fueron explicados por abogados. [Sobre que el contrato solo fue proyectado en una pantalla] No me consta, pero de ser así, es un reclamo a la Federación, porque un club puede pedir ver el contrato. Nosotros hemos colaboradora en lo máximo que hemos podido para dejar atrás esa cuestión de que los contratos son a oscuras. Nosotros trabajamos con total transparencia”, remarcó Donnari.

Por otro lado, se refirió al caso de Joel Raffo y marcó su distancia. “No hay ninguna relación en lo absoluto. El señor Joel Raffo ejerció el rol, muy importante, de presidente de comité de la Dirección del Fideicomiso, con lo cual, evidentemente, tiene mucho que decir con respecto a este proyecto y ese fue su rol”, añadió. Sobre el primo de Raffo involucrado en la negociación prefirió no emitir opinión. “Sobre eso no quiero opinar y creo que esto ya se ha explicado. No me corresponde a mí opinar sobre la relación de los Raffo. Lo que sí puedo decir, es que se dijo que un empleado de la compañía, quien es un gran profesional, como todos los que trabajan en 1190 en Perú y en todos lados, era también parte de esta cuestión de los primos”, agregó.

Por otro lado, aclaró que no existe ningún acuerdo exclusivo con ningún club. “No existe ninguna transaccionalidad de ningún tipo de forma directa con ningún equipo, no hay contratos privados, no hay contratos directos. Todos tienen con la Federación y al fideicomiso como mecanismo de pagos. El nivel de transparencia con la que hemos trabajo este proyecto es el máximo posible porque lo hemos hecho en todos lados, no solo en Perú. Jamás nuestros inversores admitirían la cantidad de recursos que hemos colocado en un territorio sin tener esos niveles. Acá hay algo que también quiero mencionar y es la institucionalidad, se requiere en todos los órdenes y se requiere involucramiento”, aseguró.

Por último, el CEO de 1190 Sports pidió a las instituciones y demás entes del fútbol peruano a involucrarse más para una mejora institucional del campeonato. Donnari no fue ajeno al problema que se vive en el desarrollo del torneo y reconoció que existe un desorden, pero que desde su lado se está trabajando para priorizar mejoras de cara al 2025. “Hay algo que también quiero mencionar y es la institucionalidad, se requiere en todos los órdenes y se requiere involucramiento. Radica en la Federación, junta directiva, asamblea de bases, también en clubes y comité de dirección”.

“Requerimos de más involucramiento para que esa institucionalidad esté seriamente respaldada. El proceso ha sido desordenado, y eso hay que admitirlo. Cuando hablo del desorden me refiero al fixture, formato, los horarios de los partidos, ascensos, descensos, la creación de nuevas competiciones; son todos temas que han sido desordenadamente tratados y abordados a lo largo de este tiempo. Necesitamos ordenar eso, necesitamos establecer criterios y mejorar procesos”, finalizó Hernán Donnari.





