125 años de eternidad: Victorinox y Alianza Lima conmemoran el aniversario del club con edición limitada.

Con motivo del 125 aniversario de Alianza Lima, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol peruano, la marca suiza Victorinox, creadora de la navaja suiza original desde 1884, ha desarrollado un set conmemorativo de edición limitada. La colaboración marca un hito en el mercado peruano al unir el legado de precisión y calidad suiza con la pasión deportiva de la hinchada blanquiazul.

La colección, restringida a 125 unidades numeradas en honor al aniversario del club que se celebra este 15 de febrero, incluye un reloj I.N.O.X. Cuarzo y una navaja Spartan, ambas piezas intervenidas con elementos distintivos de Alianza Lima: los colores blanquiazules, el escudo oficial y el logo del aniversario.

PRECISIÓN SUIZA PARA VIVIR LA PASIÓN ALIANCISTA

El set conmemorativo incluye dos piezas emblemáticas, ambos diseñados para acompañar al hincha aliancista en su día a día con la versatilidad y la resistencia que caracterizan a la marca.

El reloj I.N.O.X. Cuarzo incorpora resistencia al agua hasta 200 metros, protección antimagnética y un bisel con tratamiento antirrayaduras. Su esfera incluye iconografía relacionada con la historia del club, mientras que la correa de caucho permite intercambios sin herramientas.

Complementando esta pieza, la navaja Spartan, modelo histórico de la marca fabricado en Suiza, cuenta con 12 funciones que incluye sacacorchos, abrelatas, destornillador y dos hojas de diferentes tamaños. En esta edición, incorpora el escudo de Alianza Lima y el logo del 125 aniversario.

“Este set de edición limitada refleja nuestro compromiso continuo con la precisión, la funcionalidad y el diseño atemporal que distinguen a Victorinox. Nos enorgullece presentar al mercado peruano una pieza que honra los 125 años de trayectoria de Alianza Lima, resultado de una colaboración que pone en valor la herencia del club y la excelencia suiza que guía nuestro trabajo en la región”, expresó Karl Kieliger, gerente general Latam de Victorinox.

Este lanzamiento rinde homenaje al profundo vínculo emocional entre Alianza Lima y su hinchada, y celebra más de un siglo de historia, pasión y tradición deportiva. Cada pieza incorpora elementos icónicos del club como los colores emblemáticos blanquiazules, escudo oficial, logo del aniversario e iconografía histórica vinculada al espíritu del equipo.

DISPONIBILIDAD LIMITADA

El set Victorinox Alianza Lima 125 años estará disponible en sólo 125 unidades con certificación numerada. Podrá adquirirse desde el 12 de febrero en tiendas Victorinox ubicadas en Jockey Plaza, Larcomar, Real Plaza Salaverry, Paseo Begonias y Mall Plaza Cayma-Arequipa. Así como también en distribuidores autorizados.

ACERCA DE RELOJERÍA VICTORINOX

Victorinox lleva su legado de precisión y calidad a la relojería creando piezas que reflejan la misma innovación y resistencia que hicieron legendaria a la Swiss Army Knife™. Cada reloj Victorinox es diseñado, fabricado, ensamblado y probado en nuestro propio Centro de Competencias ubicado en el corazón de la región relojera, combinando ingeniería suiza, diseño atemporal y funcionalidad impecable. Con más de 140 años de excelencia suiza, Victorinox continúa marcando el tiempo con la misma pasión y autenticidad que definen a la marca desde sus orígenes.