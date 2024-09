Este domingo 29 de septiembre, el Estadio Alberto Gallardo será el escenario de un choque clave en la recta final del Torneo Clausura 2024. Sporting Cristal se enfrentará a César Vallejo en un partido con objetivos diametralmente opuestos, pero con la misma urgencia. Mientras los celestes luchan por llegar a lo más alto del certamen y acercarse al título del Clausura, el equipo de Trujillo busca con desesperación alejarse de la zona de descenso. A continuación, revisa horarios y canales del partido.

Sporting Cristal marcha en el puesto 3 con 22 puntos, a 5 del líder Universitario. Los dirigidos por Guillermo Farré vienen de empatar ante Cusco FC en altura. En total suman 6 victorias, 4 empates y 2 derrotas, aun con la esperanza de alcanzar la cima, a falta de 5 partidos y también sumar y ganar por la tabla de puntos acumulado.

La visita, Cesar Vallejo un equipo poderoso económicamente con exjugadores de equipos grandes, que no ha dado la talla en el año. Si bien en el Apertura tuvieron a Paolo Guerrero entre sus filas, este fichaje no fue lo esperado. Actualmente tienen 9 puntos en el Clausura, penúltimos con 2 ganados 3 empates y 7 derrotas.

Ambos necesitan una victoria. En el caso de los celestes, si empatan, verían lejanas sus chances de alcanzar a Universitario de Deportes. La escuadra del Rímac es el equipo más goleador del torneo, en su últimos partidos además se fallaron tres penales y todos fueron pateados por Martín Cauteruccio.

La visita a pesar de ser muy irregular, cuenta que con jugadores para dar la sorpresa. Además, los dirigidos por Francisco Hernández necesitan ganar para salir de la zona de descenso. De perder, podrían complicarse con el paso de las fechas ya que tienen el mismo puntaje que UTC en el antepenúltimo puesto.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. César Vallejo?

Sporting Cristal vs. César Vallejo está programado para jugarse el domingo 29 de septiembre desde las 11:00 a.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 1:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 12:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 10:00 a.m.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. César Vallejo?

Sporting Cristal vs. César Vallejo será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.





