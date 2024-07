Alianza Lima vs. Unión Comercio se enfrentan este martes 30 de julio desde las 7:30 p.m. (en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil) en el compromiso correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, a disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva (La Victoria, Lima). En la siguiente nota conocerás todos los detalles del duelo y los horarios para que puedas estar al tanto de su transmisión.

Alianza Lima llega a este partido después de perder por 2-1 en su visita a Universitario de Deportes, en lo que fue una nueva edición del clásico del fútbol peruano. A pesar de que los blanquiazules comenzaron ganando con el autogol de Andy Polo, la ‘U’ sacó su característica garra y dio vuelta al marcador con los goles de José Rivera y Jairo Concha. Este resultado fue un tremendo balde de agua fría para los victorianos.

Este resultado, como era de esperarse, trajo consigo un remezón muy fuerte en los cimientos del club de La Victoria. La primera decisión drástica que tomaron en la interna fue confirmar la destitución de Alejandro Restrepo de su cargo como entrenador, en vista de que en todo el tiempo que estuvo al mando del equipo no consiguió consolidar su idea de juego. Perder ante la ‘U’ solo fue la estocada final para que se concretara su salida.

En cuanto a los números cosechados por Restrepo, llegó a dirigir 26 partidos oficiales con Alianza Lima, registrando 13 victorias, cuatro empates y nueve derrotas. Asimismo, su equipo marcó 43 goles y recibió 27 tantos. La mayor deuda del ‘cafetero’ estuvo en no haber conseguido un funcionamiento colectivo consistente en todo este tiempo, pues su 3-5-2 tuvo picos altos, pero también pasajes de muchas dudas e incertidumbre.

En tal sentido, los directivos de la administración blanquiazul ya eligieron a su sustituto de manera interina, hasta que encuentren al director técnico idóneo capaz de sacarlos de este mal momento. Así pues, Diego Ortíz Castillo estará en el banquillo el próximo martes ante Unión Comercio, con el objetivo de sumar a como dé lugar para no quedar relegados en la lucha por el Torneo Clausura.

Ortíz trabaja en Alianza Lima desde febrero del 2019 y actualmente es el DT de la categoría Sub-17, pero previamente ya trabajó con chicos de la Sub-13, Sub-14 y Sub-16 y también comandó al equipo blanquiazul que participó de la Copa Mitad del Mundo 2023. Asimismo, hay que mencionar que entre febrero y diciembre del 2021 trabajó como coordinador de Metodologías en la institución victoriana, además de haber realizado parte de su formación la Escuela Universitaria Real Madrid, donde completó un Máster en Dirección de Fútbol.

Unión Comercio, por su parte, no jugó el pasado fin de semana ya que su encuentro ante Atlético Grau fue postergado por las complicaciones del plantel piurano parra llegar a Tarapoto. Eso sí, en sus dos únicos encuentros en el Torneo Clausura, el ‘Poderoso’ registra un empate y una derrota, una tónica que lo mantiene en el fondo de la tabla de posiciones acumulada y es uno de los candidatos a perder la categoría. Este martes necesitan cometer la menor cantidad de errores posibles para al menos llevarse un punto de Lima.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Unión Comercio?

El encuentro entre Alianza Lima y Unión Comercio está programado para este martes 30 de julio desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; mientras que en España a las 2:30 a.m. del miércoles 31.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Unión Comercio?

El partido entre Alianza Lima y Unión Comercio se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





