¡No te lo puedes perder! Universitario vs. Cusco FC se enfrentarán en uno de los duelos más importantes de la fecha 18 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Y es que los ‘merengues’, que marchan en el primer lugar de la tabla de posiciones, buscará a como dé lugar la victoria ante los ‘Dorados’, con el objetivo de no desprenderse de la cima. Por ello, hemos elaborado esta nota donde podrás conoce todos los detalles de este partidazo que protagonizarán las escuadras de Jorge Fossati y Luis Flores Villena.

En su último encuentro, el conjunto estudiantil pudo reponerse por 3-0 ante UTC, un resultado que lo ubicó en el primer lugar del segundo certamen del año. En aquella ocasión, el elenco de Ate brilló con una gran actuación, donde Luis Urruti, Williams Riveros y Edison Flores anotaron los goles del partido.

Cabe resaltar que para este encuentro, Universitario podrá contar nuevamente con Rodrigo Ureña, quien fue expulsado en el cotejo ante César Vallejo. Así pues, el mediocampista chileno, una de las figuras del equipo de Jorge Fossati, volverá a sumarse al plantel, el mismo que buscará los tres puntos en la ‘Ciudad Imperial’.

Cusco FC, por su lado, no tuvo la misma suerte que la ‘U’. Y es que en su última contienda, los ‘Dorados’ fueron superados por 2-1 ante Sport Boys. En aquel partido, Fabrizio Roca se llevó los aplausos, luego de anotar un doblete para el triunfo de los rosados.

No obstante, el comando técnico de Luis Flores Villena deberá armar un once que le permita hacerse con la victoria ante el actual puntero del Torneo Clausura 2023. Eso sí, en este mismo no podrá contar con Horacio Benincasa, quien fue expulsado en el cotejo ante el cuadro chalaco.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Cusco FC?

El partido entre Universitario vs. Cusco FC, está programado para disputarse en la jornada 18 del Torneo Clausura 2023. Pese a que ya se conoce el recinto donde se jugará el cotejo (Inca Garcilaso de la Vega), aún no se define la fecha ni el horario. Eso sí, estos últimos detalles se definirán el día miércoles 4 de octubre, cuando la organización del campeonato nacional realice el sorteo para definir el cruce los merengues.

Universitario vs. Cusco FC: ¿en qué canales ver?

El Universitario vs. Cusco FC se podrá ver a través de las señales de Liga 1 Max, DIRECTV Sports y Claro TV en todo el país. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.





