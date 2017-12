Abogado de Universitario de Deportes: "No es normal que a un club lo sancionen tanto"

Universitario de Deportes no está conforme con el castigo que le impide hacer contrataciones durante todo el 2018 y por eso irá hasta el TAS representados por el abogado Juan de Dios Crespo para intentar que le reduzcan la sanción y poder fichar a mediados de temporada.

El letrado que eligieron los cremas fue el mismo que hace unos años les hizo ganar una disputa con el Genoa de Italia por el jugador Andy Polo y esta vez esperan que pueda obtener otro resultado favorable.

Juan de Dios Crespo brindó declaraciones y señaló, en un inicio, que no ve muy normal que a un equipo como a Universitario de Deportes se le esté castigando tanto.

"Yo pienso que el club está llevando las cosas bien, pero que algo hay en la FPF que no gusta, porque no es normal que estén sancionando a un club de esta importancia", destacó en RPP.

"Yo sé que la 'U' ha tenido muchos vaivenes, yo he sido abogado del club en los últimos años y he tenido hasta cuatro distintas personas que estaban a cargo. Es complicado porque no sabemos qué es lo que ocurre dentro", puntualizó.

