Universitario de Deportes y Sport Boys protagonizarán el duelo más atractivo de la fecha 14 del Torneo Apertura 2023 de la Liga 1. Ambas escuadras saldrán en busca de la victoria, con el objetivo de sumar tres puntos que lo acerquen a sus objetivos de la presente temporada. Sin embargo, de cara al cotejo, Adrián Alcocer, administrador de la escuadra ‘rosada’, habló sobre sus expectativas para este partido. Asimismo, se refirió al Estadio Monumental de Ate, recinto en el que se llevará la contienda, a pesar de ser locales, y señaló que no se siente afectado por los comentarios de otros equipos.

“He seguido al club en primera y segunda división. He visto campeonar a Sport Boys en el año 1951, 1958 y 1984. El objetivo es que Boys vuelva a estar en el lugar que le corresponde”, fueron las primeras palabras del máximo representante de la ‘Misilera’ en rueda de prensa.

Consultado sobre los comentarios que aparecieron en la semana sobre la localía del duelo entre la ‘U’ y Sport Boys, Alcocer señaló que el club no se siente afectado. “No me afecta los comentarios de otros equipos. Primero el Boys, segundo el Boys, tercero el Boys”, acotó.

Eso sí, el administrador del conjunto rosado aseguró que contratarán buses particulares para trasladar a su hinchada al recinto de Ate. “Debemos ir más de 35 buses particulares que van a movilizar a la barra. Tuvimos contacto con la policía para el acompañamiento de la caravana de hinchas que vamos hacer desde el estadio Miguel Grau al Monumental. Mañana tengo una reunión”, apuntó.

Los cambios en el Miguel Grau

Por otro lado, Adrián Alcocer habló sobre los trabajos que se vienen realizando en el Estadio Miguel Grau. “Empezamos el mantenimiento de la cancha del Miguel Grau. Entre 45 a 60 días vamos a utilizarlo. Hoy por hoy no somos locales en ningún sitio. Firmamos un contrato con la empresa marcadores 247 para que sea el sponsor principal el año 2023″, sostuvo.

Cabe resaltar que Sport Boys juega de local en el recinto del Callao; sin embargo, en las próximas fechas, no podrá hacer uso del escenario ya que se encuentra en remodelaciones. Ante esta situación, los ‘rosados’ disputarán sus compromisos en diferentes recintos como el de Villa de El Salvador, Alberto Gallardo o Monumental, colosos que inscribió como alternos.





