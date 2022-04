ADT vs. Alianza Atlético se ponen frente a frente EN VIVO y EN DIRECTO por una nueva jornada del Torneo Apertura, desde el estadio IPD de Huancayo, recinto que planea lucir un celeste dominante, debido al apoyo hacia el conjunto local.

Los locales quieren sacar provecho de la altura para ‘bajarse’ a uno de los protagonistas del campeonato, el mismo que quiere trepar al primer lugar del certamen, aprovechando la caída de los líderes del mismo. Sin embargo, saben que los sullanenses vienen mostrando un buen juego, por lo que la misión no será nada accesible.

ADT vs. Alianza Atlético está programado para este domingo a las 3 de la tarde (hora peruana). Al no contar con derechos de TV vendidos, el encuentro no será televisado en GOLPERU, Movistar Play o Willax TV. Sin embargo, este podrá seguirse por Facebook Live.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Cabe destacar que esta será la primera ocasión en la que ADT vs. Alianza Atlético se vean las caras, por lo que el choque que protagonizarán en el estadio IPD de Huancayo quedará grabado en el historial de ambos elencos.

Los celestes llegan a este compromiso con 13 puntos en la tabla de posiciones, producto de tres victorias, cuatro empates y tres derrotas en las primeras jornadas del Torneo Apertura. El ‘Vendaval del Norte’, por su parte, suma 19 unidades, producto de seis triunfos, un empate y dos partidos perdidos en la presente temporada.

ADT vs. Alianza Atlético: ¿dónde se juega el partido?





