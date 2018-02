Alberto Quintero: "El clásico me trae bonitos recuerdos. Ya pude marcar y estoy motivado"

Era el primer partido de Pedro Troglio en Universitario de Deportes y tocó nada menos que recibir a Alianza Lima en el Monumental. Bengochea le sacaba meses de trabajo al argentino, pero igual ese día los cremas se lucieron y golearon 3-0 con una soberbia actuación del panameño Alberto Quintero, quien fue 'bautizado' ese día como el 'chiquitín'.



Quintero cerró aquel partido corriendo desde la mitad de la cancha y dejando regado a Leao Butrón para marcar un golazo. Una actuación que espera volver a repetir este domingo.

Universitario de Deportes: ¿recuerdas su camiseta reversible?

"Pude marcar y por eso los clásicos me traen bonitos recuerdos. Estoy motivado y vamos a darlo todo por sacar esos 3 puntos. Ahora Jugaré donde me siento más cómodo, el profe Troglio me pidió que sea delantero la vez pasada, él sabía que no jugaba ahí, pero le quise dar la mano. Ahora vuelvo a mi posición y a seguir haciendo lo que más me gusta dentro del campo", dijo en GolPerú.



Luego, el panameño aprovechó para darle la confianza a Anthony Osorio, el joven atacante que disputaría su primer clásico como el '9' crema.

Universitario de Deportes: ¿Adán Balbín es el 'tapadito' para enfrentar a Alianza Lima?

"Osorio, igual que todos los 'chibolos', tienen la confianza de todos y tiene que aprovechar la oportunidad. Será bonito para ellos, es un partido que no se puede perder porque lo jugamos en casa", agregó.

Juan Manuel Vargas hizo un llamado a los hinchas. (@Universitario)

NO DEJES DE LEER

►Pedro Troglio: "Pablo Bengoechea debe sentir una sensación difícil de cara al clásico"

► Raúl Fernández: "Los chicos del plantel están preparados para jugar el clásico"

► Cuidado, Troglio: ¿Bengoechea alista sorpresa para enfrentar a la 'U'?