Alberto Quintero fue oficializado como uno de los fichajes de Cienciano para la próxima campaña, poniéndole fin a su estadía en Ate, donde defendió por seis temporadas la camiseta de Universitario de Deportes. Asimismo, en una reciente entrevista, el internacional panameño consideró que su llegada al ‘Papá' es un gran reto para su carrera, más aún cuando la institución está próxima a disputar la Copa Sudamericana 2023. Del mismo modo, el extremo también habló sobre otros temas, cómo el de si celebraría un gol frente a su exequipo.

“Ha sido una de las decisiones más importantes que he tomado en el último año. Llego a una institución con mucha trayectoria y un proyecto importante. Soy un jugador ambicioso que siempre quiere más, y ahora que Cienciano ha apostado por mí, espero devolverle con sacrificio, humildad y ayudar en lo que necesite”, mencionó en diálogo con Radio Ovación.

Consultado sobre la presión de llegar a un club histórico como Cienciano, el delantero aseguró que “siempre se sentirá al equipo que vaya. No es algo que me preocupe porque siempre trabajo con sacrificio y en los clubes donde he estado, me ha ido bien”.

Alberto Quintero también habló sobre los objetivos que espera cumplir con el elenco cusqueño en la próxima temporada. “Me gusta más lo grupal. Si se trabaja en grupo y todos peleamos por lo mismo es mucho más fácil cumplir con los objetivos que se traza el club. Yo voy a aportar desde mi experiencia, ayudar en lo que necesite el grupo y brindar todo eso a Cienciano”, apuntó.

En relación a sobre si se sentía cómodo jugando en la altura, ‘Chiquitín’ señaló que nunca ha tenido la oportunidad de jugar en un equipo que utilice una plaza con esta condición. Eso sí, aseguró que “es un gran reto” para su carrera. “Lo más importante es adaptarme lo más rápido posible”, sostuvo.

Finalmente, el extremo panameño reveló si gritará un gol frente a su exequipo, Universitario. “Les tengo mucho cariño. Fueron 6 años lindos donde al final no pude salir campeón nacional con la institución, pero siempre di lo mejor de mí. Me voy feliz. Le tengo mucho respeto a Universitario y de principio no lo celebraría”, concluyó.

