Aldo Corzo: “He mejorado y el tema del gol es un plus que le agrego a mi juego”

Es un defensa con gol. Y no es poca cosa. Es, más bien, una mercancía para valorar. Aldo Corzo , más allá de ser un lateral, es un futbolista que sabe marcar. Ya lleva tres tantos en lo que va del año. Hizo dos en la Copa Libertadores, y viene de anotar en el empate con sabor a victoria que sacó Universitario de Deportes ante Sporting Cristal.

“Gracias a Dios, se me están dando los goles. Igual, yo soy defensor. Mi trabajo es defender. El tema del gol es un plus que le agrego a mi juego. He mejorado. Y para eso he venido a la ‘U’, por un tema defensivo”, dijo Corzo a Gol Perú.

A pesar de ser considerado un líder espiritual dentro del equipo de Pedro Troglio, Corzo no se considera un referente. Esa tarea se la deja, más bien, a Juan Vargas, con corrido europeo, por ejemplo.

“Soy de los mayores. Está Juan, Adán, Jersson, que son referentes. Lo mío es por un tema de edad. Y tengo alguna experiencia. Los chicos deben entender que no hay motivación más grande que jugar en la ‘U’. No es lo mismo jugar en reserva que en Primera”, agregó.

Por otro lado, el lateral de la Selección reconoció que la falta de gol es uno de los factores por los que sufre Universitario, que lleva solo una victoria en lo que va del año.

