Como anillo al dedo. Alejandro Hohberg fichó por Sporting Cristal, tras su paso por Universitario de Deportes, y aprovechó su presentación para dar a conocer los motivos que lo llevaron a estampar la firma con el club de La Florida, elenco en el que siente que encajará de manera perfecta, haciendo un triplete de ensueño al lado de Emanuel Herrera y Washington Corozo.

“Sporting Cristal es el equipo ideal para este momento de mi carrera. Me toma en uno de mis mejores momentos tanto profesional como personal. No tengo dudas de que con profesionalismo, las cosas se irán dando poco a poco. Es un club en el que sé que me voy a sentir muy cómodo. Pienso en plazos cortos, quiero comenzar a entrenar y adaptarme lo mejor posible. Seguramente, si todo fluye bien, lógicamente me gustaría estar acá mucho tiempo”, sostuvo el jugador en su primera conferencia de prensa como futbolista del Rímac.

Alejandro Hohberg es consciente del duro futuro que se le viene, puesto a que Sporting Cristal tiene en mente el bicampeonato nacional y buscará volver a lo más alto del continente, realizando un gran papel en la próxima edición de la Copa Libertadores.

“Uno sabe las exigencias que tiene y los objetivos. Todos buscamos estar en una final a fin de año y definirla. En la Copa Libertadores queremos hacer bien las cosas y ojalá que como plantel podamos sumarnos a lo bueno que está haciendo el equipo para poder lograrlo”, agregó.

Por otro lado, reconoció que tuvo un contacto con Roberto Mosquera, estratega que le expresó su felicidad al sumarlo al plantel con miras a la próxima temporada, en la que necesitarán de su talento para alcanzar los objetivos planteados.

“Estoy muy contento de esta decisión y muy agradecido con Sporting Cristal. Me comuniqué con el profesor Roberto Mosquera, quien me expresó su alegría de sumarme a este proyecto. No soy mucho de prometer, pero siempre he tratado de ser profesional. Aplicado y apasionado en lo que hago.”, finalizó el exextremo de Universitario, que con ello ha jugado en los tres grandes: Alianza Lima, Universitario y ahora Cristal.





