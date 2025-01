Uno de los golpes más interesantes en este mercado de pases fue la llegada de Miguel Trauco a Alianza Lima. Al ser un futbolista que ha declarado ser hincha de Universitario de Deportes, este fichaje generó múltiples comentarios. Así pues, previo a su viaje a Colombia con la delegación crema, Alex Valera fue consultado al respecto y dejó sentada su posición sobre su jugaría en la vereda de enfrente.

En un breve diálogo con los medios de comunicación en los pasillos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Valera manifestó que nunca jugaría por el cuadro victoriano y aseguró que Trauco es una contratación importante para los de Néstor Gorosito. “Yo no jugaría por Alianza. Miguel es un refuerzo importante para ellos, quieras o no es nuestro rival, solo desearle mucha suerte”, comentó.

Esta pregunta vino a colación por lo dicho por el ‘Genio’ hace una semana, cuando llegó a Lima para sumarse a su nuevo club. “Eso no va a cambiar, yo soy hincha de la ‘U’. En su momento no pensaba regresar al fútbol, y en este momento que era una oportunidad, no se comunicaron conmigo y eso me duele”, aseveró el lateral izquierdo.

Miguel Trauco llegó a Alianza Lima como agente libre. (Foto: Getty Images)

Aunque seguramente algunos cuestionarán su pasado en Universitario –donde militó en el 2016–, lo cierto es que Trauco dejó las polémicas de lado y se dirigió a los hinchas de Alianza Lima, a quienes les prometió todo su profesionalismo en esta temporada tan exigente. “Solo va a tener de mi parte mucho trabajo y sacrificio”, agregó.

Precisamente el exjugador del Criciúma será titular este domingo en el partido frente a Emelec, válido por la ‘Tarde Blanquiazul’. Gorosito lo probará en su posición habitual y espera que pueda ser el lateral de jerarquía que tanto necesita su equipo para competir por el título nacional. Ojo, los ‘grones’ han vuelto a la línea de cuatro luego de jugar con tres al fondo en todo el 2024.

Alex Valera suma dos títulos nacionales con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cómo llega Miguel Trauco a Alianza Lima?

Recordemos que Miguel Trauco quedó como agente libre luego de no renovar su vínculo contractual con Criciúma luego de finalizar la temporada 2024. El ‘Genio’ tuvo una campaña con bastante participación en el balompié brasileño, pero no pudo evitar el descenso de su club a la Serie B tras culminar en la antepenúltima posición del Brasileirao.

En cuanto al ritmo de competencia con el que llega, el tarapotino disputó 36 partidos con el cuadro del Estado de Santa Catarina, divididos en ocho por el Campeonato Catarinense, 24 por el Brasileirao y cuatro por la Copa de Brasil. Además, marcó dos goles en 1936 minutos jugados a lo largo del 2024. Aunque no siempre fue titular indiscutible, supo ganarse un espacio para ser importante dentro del esquema del equipo.

Miguel Trauco marcó dos goles con Criciúma. (Foto: Criciúma)

El respaldo del ‘Poeta’

César Cueto es una voz autorizada para hablar de Alianza Lima y cada vez que toma la palabra los demás solo deben escuchar. Ahora que los blanquiazules aseguraron la contratación de Miguel Trauco, el ‘Poeta de la Zurda’ no dudó en darle el espaldarazo para que se sienta como en casa y pueda rendir de la mano de Néstor Gorosito.

Ambos son zurdos y cuentan con una calidad exquisita para pegarle a la pelota, capaces de pintar la jugada más impensada en un abrir y cerrar de ojos. Si bien Cueto fue volante y Trauco juega de lateral, para el talento que tienen no hay posición que los encasille. “Bienvenido sea. Es un gran jugador. Tiene mucha calidad. Será de mucho aporte al club por su buen juego”, comentó hace una semana.





