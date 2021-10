Alianza Atlético vs. Cantolao EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | se verán las caras, este sábado (11:00 a.m.), en el estadio Iván Elías Moreno por la decimoquinta jornada de la Fase 2 de la Liga 1 de la Primera División del fútbol peruano en un cotejo que tiene aroma de goles. Este encuentro será televisado por la señal de GOLPERU. No te pierdan el minuto a minuto por Depor.com.

La parte baja de la tabla acumulada está al rojo vivo. Más de siete equipos están caminando por la cuerda floja. Sullanenses y chalacos forman parte de este grupo. Por este motivo, un triunfo en su próximo enfrentamiento les daría aire, al menos por una semana, de cara a las dos últimas jornadas del campeonato.

Con 22 unidades, el ‘Vendaval del Chira’ se encuentra en zona de promoción, posición que te permite enfrentar a un equipo de la Liga 2 para mantenerte en la máxima categoría. Después de dos derrotas consecutivas, el elenco norteño no quiere seguir dejando puntos en el camino.

Su último tropiezo fue ante Sport Boys cayendo 3 a 1. En dicho encuentro perdieron la chance de adelantarse en el marcador, después de que Víctor Perlaza fallará un penal a los 13 minutos de juego. La ‘Misilera’ aprovechó esto y terminó imponiéndose con comodidad.

El ‘Delfín’ no sabe lo que es ganar hace seis partidos, incluso viene con una racha de tres derrotas al hilo. La más reciente fue contra Melgar. Los arequipeños se impusieron 2-0 con goles de Luis Iberico y Cristian Bordacahar.

En lo que va del año, Alianza Atlético y Cantolao se han enfrentado en una ocasión. Sucedió por la jornada 8 de la Fase 1. En aquella oportunidad el triunfo correspondió por la mínima diferencia para el elenco de La Punta.





