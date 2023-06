Alianza Atlético vs. Sport Boys se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, DIRECTV y Fútbol Libre TV por la fecha 1 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Este compromiso está programado para este domingo 25 de junio desde la 1:00 p.m. y se disputará en el estadio Municipal Campeones del 36, ubicado en la ciudad de Sullana. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas y todas las incidencias en la web de Depor.

Alianza Atlético llega a este partido después de haber empatado sin goles con Sporting Cristal, en el cierre del Torneo Apertura. El rendimiento de los norteños sigue dejando muchas dudas, por lo que este inicio del Clausura marcará un nuevo inicio de la mano de Carlos Compagnucci, quien volvió al fútbol peruano luego de su estrepitosa salida de Universitario de Deportes.

El técnico argentino dirigirá su primer duelo con el ‘Vendaval del Norte’, luego de que Ágapo Gonzales confirmara su salida tras el 0-0 con Sporting Cristal. Desde su llegada al Perú no ha tenido mucho tiempo para trabajar con su plantel, pero espera que su localía sea un punto a su favor para volver a la senda del triunfo.

“He tenido conversaciones con dos clubes del Perú, pero como no podía dirigir en el Torneo Apertura, me dijeron que entrene y que dirija otra persona, pero no me pareció bien. Hasta que el fin de semana pasada llegó la llamada del presidente Lander Aleman, hablamos poco tiempo y llegamos a un buen acuerdo para iniciar este proceso”, manifestó hace una semana Compagnucci, en diálogo con ESPN.

El estratega de 54 años consideró que están en capacidad de hacer valer su localía en Sullana para así recuperar los puntos que no pudieron ganar en el Apertura. “Sabemos que es duro jugar en Sullana. Trataremos de aprovecharlo a nuestra manera. Ojalá que podamos darle algún toquecito”, puntualizó.

Sport Boys, por su parte, llega a este partido después de haber tenido un importante repunte futbolístico en el cierre del Apertura. La ‘Misilera’ sumó dos victorias al hilo al vencer de local a Sport Huancayo (1-0) y derrotar a Cienciano en Cusco (0-1). Sin duda alguna ahora tienen serios argumentos para alejarse de los puestos de descenso.

Alianza Atlético vs. Sport Boys: horarios del partido

Perú: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Colombia: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Ecuador: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Chile: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Argentina: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Brasil: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Uruguay: 3:00 p.m.

¿Dónde ver el partido de Alianza Atlético vs. Sport Boys?

Este partido entre Alianza Atlético y Sport Boys será transmitido por la señal exclusiva de Liga 1 MAX, la cual está disponible en la página web de Liga 1 Play. De la misma manera, si cuentas con el servicio de DIRECTV, tendrás acceso al canal de Liga 1 MAX si pagas un adicional a tu mensualidad básica. Si no tienes ninguna de dichas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿Dónde se jugará el partido de Alianza Atlético vs. Sport Boys?





