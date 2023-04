Dos urgencias de ‘Chicho’ pensando en Libertad: ¿cómo está Cueva y si llegará Peruzzi?

“Di lo mejor que tuve en ese momento, pero sé que puedo dar mucho más. Lo más importante es el equipo y me siento tranquilo porque sumé minutos”, declaró Christian Cueva al finalizar el cotejo ante Atlético Paranaense por Copa Libertadores. Aquella tarde en Matute fue la segunda vez que ‘Aladino’ jugó desde el arranque: la primera fue ante Atlético Grau en Piura donde salió golpeado a los 20 minutos.

Partido Minutos Ingreso Salida Atlético Grau 1-2 Alianza Lima 21′ Titular 21′ Sport Huancayo 2-1 Alianza Lima 19′ 71′ - Alianza Lima 0-0 Atlético Paranaense 71′ Titular 71′

En la siguiente jornada -ante Cienciano- no sumó minutos por decisión técnica, debido a que ‘Chicho’ prefirió guardar a todos los jugadores fijos en el once titular para el debut internacional. Fue así como el ‘10′ tuvo una semana más para recuperarse y llegar al 100%. Previo al duelo contra actual subcampeón de Libertadores, no presentó ninguna molestia y su titularidad estaba asegurada: Cueva llegó para marcar diferencia en la Libertadores.

Ahora, tras lo visto ante Paranaense, donde no mostró su mejor nivel, podría haber cambios. Depor pudo conocer que si bien el volante no presenta ninguna lesión, no se encuentra en su mejor versión física, siendo este el motivo por el que los golpes naturales durante el partido terminan complicándolo: ocurrió en Piura y en La Victoria frente a los brasileños.

La idea del comando técnico es volver a darle minutos de a pocos hasta que pueda encontrarse en su mejor versión. “Yo poco a poco voy a asociarme más con mis compañeros. En un partido no puedo definirme, por ese lado me quedo tranquilo. Lo más importante es el equipo. A mí me tocó jugar ahora y, si me sigue tocando jugar, voy a dar lo mejor, pero a mí me interesa más el equipo. Después sé que el momento de poder llegar al nivel que yo quiero va a estar cerca”, dijo Cueva al respecto.

Cabe resalar que antes de enfrentar a Libertad en Paraguay, Alianza Lima jugará ante Atlético Grau en Sullana y Cantolao en Matute: ambos duelos serán claves para ‘Aladino’ quien deberá aprovechar al máximo los minutos que le toque ingresar.

Fecha Hora Torneo Partido 09/04 1:00 p.m. Fecha 11, Liga 1 Alianza Atlético vs Alianza Lima 15/04 7:00 p.m. Fecha 12, Liga 1 Alianza Lima vs Cantolao 20/04 9:00 p.m. Copa Libertadores Libertad vs Alianza Lima Por definir Por definir Fecha 13, Liga 1 Unión Comercio vs Alianza Lima 03/05 7:30 p.m. Copa Libertadores Atlético Mineiro vs Alianza Lima

¿Y Gino Peruzzi?

El lateral derecho de Alianza Lima, Gino Peruzzi, no ha logrado recuperarse del esguince de primer grado el tobillo derecho que acontece, a pesar de que ya lleva más de 15 días de para: se lesionó antes del cotejo ante Atlético Grau en Piura y no tiene fecha fija de retorno.

El defensor ya venía entrenando con normalidad, antes del duelo ante Paranaense, pero el fin de semana volvió a sentir dolor, siendo esta la razón por la que el comando técnico liderado por Guillermo Salas decidió no incluirlo en la nómina.

Esta situación se complica con el golpe que sufrió Edinson Chávez frente a los rojinegros y por el que tuvo que ser cambiado a los 32 minutos por Joao Montoya -dirigido por ‘Chicho’ desde las inferiores en Alianza, donde lo utilizó de lateral derecho-. No obstante, según pudo conocer Depor, su estado no es de gravedad, pues solo se trata de algo muscular.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR