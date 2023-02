La novela continúa. Si bien la cita del martes hizo pensar que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y los clubes Alianza Lima, Cienciano, Melgar, Municipal, Binacional y Cusco FC llegarían a un acuerdo por los derechos de TV, la reunión en la Videna tuvo una historia bastante amarga. Los seis equipos de oposición fueron con una propuesta a la cita: presentarse a la fecha 4 de la Liga 1 y que la FPF les permita emitir sus partidos por GolPerú, mientras resuelven su situación contractual con el Consorcio; sin embargo, la respuesta que escucharon fue negativa.

La FPF propuso que se presenten a jugar este fin de semana con la condición de que sus partidos no sean televisados por ninguna señal; es decir, ni el Consorcio ni 1190 Sports podrán transmitir dichos compromisos. Esta posición sorprendió a los clubes, quienes no estuvieron de acuerdo con ello y optaron por retirarse del recinto.

Ahora, queda esperar si habrá una próxima comunicación entre los seis clubes y la FPF. A 24 horas de jugarse la cuarta fecha, el panorama todavía es gaseoso. Recordemos que ya tienen un W.O. y están obligados a jugar. Pues, en caso no se presenten a la fecha 4 y el walkover se repita (de forma consecutiva o alterna), según el reglamento de la Liga 1 2023, descenderán de forma automática. Tendrán un descenso administrativo, y recibirán una multa de 50 UIT (247,500 soles). Además, deberán permanecer tres años en la Segunda División, cumplir con la multa económica y lograr el ascenso deportivo.

La ausencia a la fecha 3 ya fue sancionada: la Comisión Disciplinaria ordenó pagar multa económica de 30 UIT, equivalente a 148,500 soles (cada UIT está valorizada en 4,950 soles). Además, los equipos perdieron sus partidos por 3-0.

La reunión de los clubes

La conversación que tuvieron con Agustín Lozano en la Videna no dejó satisfechos a los seis clubes, quienes se juntaron luego en un conocido hotel de San Isidro para analizar la situación y tomar una decisión al respecto. No obstante, al fin de la misma, no se llegó a un acuerdo y este jueves (10:00 a.m.) volverán a juntarse.

Clubes Representantes Alianza Lima Fernando Salazar Melgar Nicole Farah Binacional Juan Aquino Municipal Eresto Silva Cusco FC Maxwell Callo Cienciano Sergio Ludeña

La postura de Alianza Lima

Según la programación de la Liga 1, este domingo (4:00 p.m.) Alianza Lima deberá enfrentar a Sport Boys en el estadio Matute por la fecha 4. No obstante, Depor pudo conocer que la intención de la institución de La Victoria es no presentarse y mantener firme su postura de no participar en el torneo local hasta que la FPF levante la medida cautelar entorno a los derechos de TV. Pero, la última decisión se tomará este jueves en la reunión de clubes.

Mientras tanto, el miércoles Alianza apeló ante la Comisión de Apelaciones de la FPF la resolución de la Comisión Disciplinaria para la anulación de la tercera fecha. Y este viernes realizará un nuevo reclamo por el partido ante Sporting Cristal.





