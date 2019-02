"No me ningunees": la acalorada discusión en 'Al Ángulo' por el Alianza-Cristal que obligó a ir al corte [VIDEO]

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal , por la fecha 2 de la Liga 1, se convirtió en el motivo de una acalorada discusión entre Diego Rebagliati y José Chavarri, conductores del programa 'Al Ángulo'. La polémica alcanzó tal grado que obligó a dar pase a un corte comercial.

¿Cómo empezó todo? Rebagliati defendió la intensidad con la que se jugó el partido entre Alianza Lima y Cristal. Chávarri no estuvo de acuerdo y expuso sus argumentos en una forma que no agradó a su compañero en Movistar Deportes. "Si yo quiero ver intensidad, me voy al hipódromo y veo como los caballos corren".

Diego Rebagliati no tardó en responder y originó la acalorada discusión que sorprendió al resto de conductores de 'Al Ángulo'. "No me ningunees, no hables de carreras de caballos como si yo estuviera hablando estupideces. Eso no te lo permito".

Los ánimos ya estaban caldeados en el set. A pesar de ello, Chávarri no se retractó por lo dicho. "No le bajo nada", le replicó a Rebagliati cuando le pidió que se calmara. Semejante momento terminó en un corte comercial.



Hay que recordar que tras el partido del pasado domingo en el estadio Nacional, Alianza Lima ya tiene la cabeza puesta en el choque ante César Vallejo que se llevará a cabo en Matute este 3 de marzo. Días después, el campeón nacional 2017 chocará ante River Plate por Copa Libertadores.

