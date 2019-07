Federico Rodriguez: "Soy admirador de Luis Suárez y Paolo Guerrero" [VIDEO]

Luego de la salida de Mauricio Affonso , Alianza Lima no se quedó atrás y fichó a dos delanteros de peso, Adrián Blaboa y Federico Rodriguez ; este último fue presentado esta tarde y, en conferencia de prensa, reveló que admira al goleador de la Selección Peruana , Paolo Guerrero.

"Soy admirador de Luis Suárez y Paolo Guerrero , creo que son muy completos, lo han demostrado porque juegan en ligas muy importantes", sostuvo Federico Rodríguez.

"Uno trata de aprender de todos los delanteros, sacar lo mejor de ellos y ponerlo en la cancha para tratar de mejorar también", continuó el uruguayo de 28 años que llega de Danubio.

Alianza Lima: presentación de Federico Rodríguez. (Video: Jesús Mestas)

Al mismo tiempo, el jugador detalló cuáles son sus características como delantero y destacó que a lo largo de su trayectoria siempre ponderó el beneficio del equipo que el suyo propio.

"Me gusta salir del área para armar la jugada, me gusta ayudar al equipo en fase defensiva y en el sentido de atacar prefiero dársela a un compañero mejor posicionado para que concrete el gol. Como siempre digo que lo importante es que al equipo le vaya bien, siempre en mi carrera lo he hecho así, siempre pongo al equipo por delante", aseguró.

Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal este viernes a las 8:00 p.m. en Matute, por la segunda jornada del Torneo Clausura y es posible que Rodríguez debute con la camiseta blanquiazul en este importante encuentro.

