Adrián Balboa llegó la temporada pasada a Alianza Lima y rápidamente se metió al once titular de Pablo Bengoechea. Con su garra, el delantero se ganó el cariño de la hinchada íntima y en una entrevista con GOLPERU aseguró que el primer semestre en La Victoria fue el mejor debido al recibimiento que tuvo. .

“Los primeros seis meses fueron hermosos, me pude adaptar rápido y el hincha me comenzó a dar su cariño. Estoy muy contento en Alianza Lima, me gustaría renovar, pero no depende solo de mí", señaló Balboa.

Por otro lado, el futbolista también habló sobre el nuevo entrenador del primer equipo de Alianza Lima, Mario Salas, y sobre su forma de trabajo en este tiempo de cuarentena en el que deben adaptarse para realizar los entrenamientos.

"He hablado con él. Nos ha mostrado cómo serán los entrenamientos para que podamos saber la forma en la que trabaja. Tenemos una rutina de entrenamiento de lunes a sábado, con los mismos cuidados de siempre en la alimentación, pero es distinto, la rutina cambia ", aseguró.

Por último, Adrián Balboa se refirió a la renuncia de Pablo Bengoechea, quien hizo oficial su decisión después del último clásico que se jugó en el estadio Monumental en el mes de marzo. “Muchas veces los técnicos se culpan, pero los que entramos a la cancha somos los culpables”, sostuvo.

La hinchada contra el coronavirus

En redes sociales se hizo viral unas imágenes en las que aparecen hinchas de Universitario de Deportes y Alianza Lima que se unieron en La Libertad para desinfectar las calles de Casa Grade con el objetivo de frenar el contagio del coronavirus en la región.

VIDEO RECOMENDADO

Claudio Pizarro señaló a Julio César Uribe como uno de los entrenadores que quisiera volver a tener

Claudio Pizarro señaló a Julio César Uribe como uno de los entrenadores que quisiera volver a tener