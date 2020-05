Por: Pamela Rios

El futuro de Adrián Balboa aún es incierto. El delantero blanquiazul se encuentra en Uruguay, a la espera de una comunicación de Alianza Lima. “Mi contrato termina en junio. Todavía no me han llamado, pero ya les dije que tengo muchas ganas de quedarme”, le contó a Depor el goleador vía Zoom desde Uruguay, a donde viajó tras la paralización de la Liga 1 por la pandemia del coronavirus.

En el Clausura 2019, Balboa anotó cinco goles en 15 partidos. Sin embargo, este año aún no ha podido inflar la red luego de ocho encuentros. Es por ello que espera deseoso volver a las canchas y hacer vibrar a la hinchada blanquiazul... si el tiempo se lo permite.

“Este año solo hice dos asistencias, no goles, pero también el rendimiento del equipo ha sido otro. Creo que no fue culpa mía. El delantero vive de lo que hace el plantel. Cuando defendemos también estoy involucrado”, explicó el delantero.

Su contrato acaba el 30 de junio y Alianza tiene la opción de extenderlo, mínimo, dos meses más. En tanto, ‘Rocky’ continúa preparándose bajo las órdenes de Mario Salas.

“Nos ha mostrado videos de cómo es su entrenamiento. Cómo vamos a jugar, entre otras cosas, aún no sabemos. No tengo la suerte de conocerlo”, afirmó

Tiempos de cuarentena

¿Cómo la estás pasando en Uruguay?

La verdad es que no esperaba que se hiciera tan largo todo este tema (el coronavirus). Quizás al inicio me consumía la ansiedad de cuándo iba a volver a entrenar, pues no me imaginaba que esto iba a ser tan grave como lo es. Pero ya estoy mejor, estoy tranquilo, en mi casa. Quizá aún lo que más me cuesta es el entrenamiento por Zoom, porque no estoy acostumbrado.

¿Te sentirías igual estando en Lima?

Creo que en Lima estaría tranquilo también, aunque acá me siento más calmado porque puedo estar con mi novia que está embarazada. Lo bueno es que acá la situación no está tan grave como en Lima y es raro porque en Perú rápidamente tomaron medidas, acá en ningún momento hubo toque de queda, los negocios siempre funcionaron. Nunca hubo horarios para que la gente no pueda salir. Lo único que cerraron fueron los aeropuertos, las escuelas.

Adrián Balboa anotó cinco goles con Alianza Lima el 2019. (Foto: Alianza Lima)

Los “nuevos” entrenamientos

¿Cómo están preparándose?

Generalmente entrenamos a doble turno, siempre por Zoom, por la mañana y por la tarde. Los entrenamientos van bastante bien, soy exigentes. Al inicio tal vez me costaba, porque es distinto. Sobre todo por el espacio. Además realizamos menos ejercicios musculares y más aeróbicos, y no con pelota. La primera semana me costó adaptarme, pero ya lo llevo con cierta normalidad.

¿Qué es lo que más extrañas?

Se extraña mucho el tema del vestuario, la chacota con los compañeros, tomar mate, la pelota, de los partidos en Matute. También extraño mucho jugar, los partidos, las concentraciones, la previa, llegar a la cancha.

¿Cómo ha sido entrenar con un Mario Salas de manera virtual?

Nosotros veníamos super complicados con este tema (cambio de entrenador). Aún no lo hemos conocido personalmente (Mario Salas). Si bien algunos chicos ya lo conocen, no es mi caso, todo ha sido por videollamada. Tampoco hemos podido hablar mucho con él, sí con su profe físico que nos llama todos los días. Una vez sí nos ha llamado Mario a mostrarnos videos de cómo es su entrenamiento, pero nada más. Cómo vamos a jugar, entre otras cosas, aún no sabemos.

Un arranque 2020 con tropiezos y cambios

¿Cómo crees que venía Alianza Lima esta temporada 2020?

Este año arrancamos muy mal, estamos conscientes de que lo hicimos mal. Costó la salida de Pablo, pero la culpa fue nuestra. Evidentemente duele. No fue porque nos quedamos pensando en la final del año pasado, sino que nos faltó un poco más de tiempo. Además, vinieron muchos compañeros nuevos y cuando viene gente nueva, son nuevas ideas, nuevo plantel. La verdad es que fuera de la cancha nos llevamos super bien entre todos, pero nos faltó un poco más de tiempo dentro para conocernos como lo hacíamos con el equipo del año pasado.

¿Qué crees que sucedió?

Creo que probamos muchos sistemas de juego en poco tiempo y no nos acostumbramos a ninguno. Creo que fue culpa de los jugadores. También hubo varios cambios de jugadores. Además no encontramos ese equipo base que el año pasado sí teníamos.

¿Cómo asumes la renuncia de Pablo Bengoechea al equipo?

Creo que los motivos de Pablo fueron los resultados, pero como lo digo siempre, la culpa no fue del entrenador, sino al 100% del jugador. Por ello es que nos dolió tanto la salida de Pablo, pues nos sentimos culpables.

¿Qué significa Pablo Bengoechea para ti?

En lo personal, estoy muy agradecido con él. Él me abrió las puertas para llegar a Alianza Lima. Además siempre me dio la confianza. Cuando me corregía, lo hacía de buena manera, para yo entender que estaba equivocado yo. Con toda su experiencia me explicaba el modelo de juego para yo crecer y estar de acorde al equipo.

¿Te dejó un malestar que el último partido fuera una derrota ante Universitario?

La verdad es que me dolió mucho más perder el primer clásico. No me acordaba que este último había sido el último de la liga, se pasó muy rápido sobre todo porque estábamos jugando por Copa, así que no tuvimos tiempo de pensar en eso.

El '9' uruguayo llegó de la mano de Pablo Bengoechea para el Torneo Clausura 2019. (Foto: GEC)

A la espera de la renovación

¿Existe algún acercamiento para tocar el tema de tu contrato?

Mi contrato se termina en junio, aún no sabemos nada, yo no dependo de mi ni de Alianza Lima, pertenezco a un club en Argentina y eso hace más difícil la negociación. Todavía no me han llamado, pero bueno, ya les dije que tenía muchas ganas de quedarme.

¿Te sientes cómodo en Alianza Lima?

Me siento muy cómodo, estoy muy contento, todo lo que he vivido ha sido muy lindo, y también el hecho de que me vaya bien hizo que las cosas se me hicieran más fácil. La verdad es que el cariño de la gente siempre lo destaco, porque a pesar de que no tenemos partidos ni nada, la gente me escribe para demostrarme su cariño y es algo que trato de valorar mucho y por lo que estoy muy agradecido.

¿A inicios de año te pusiste alguna meta personal?

Yo sinceramente no soy mucho de ponerme metas. Siempre trato de dar lo mejor de mí en cada partido y mi meta es esa. Cumplir con el equipo. Sé que soy delantero y tengo que cumplir con goles, pero también he demostrado con las asistencias. El rendimiento del equipo ha sido otro y el delantero vive por lo que hace el plantel. Creo que no fue culpa mía, sino algo más grupal. Cuando al equipo le toca defender yo también estoy involucrado. Es algo del equipo.

Perú; el reto mayor

¿Qué opinas del fútbol peruano?

La verdad es que en Perú se hace un buen campeonato. Técnicamente los peruanos son muy buenos comparados con otro fútbol. Lo que tiene en particular el fútbol de Perú es que vas a jugar en una cancha donde hace mucho calor. Es complicado. Es difícil, al menos para el extranjero que está acostumbrado a otra cosa. Yo estuve tres años en Argentina donde más que lluvia no había. Lluvia o frío. Pero es peor el calor de la selva que el frío.

¿Cuál es el estadio más difícil?

Creo que a todos los equipos le cuesta jugar en la cancha de Binacional. Es un equipo que lo sabe y saca ventaja de la mejor manera. Como nos pasó en la final, aunque creo que nosotros le hicimos partido. Igual no es solo nuestro caso. En Copa también se ha visto cómo aprovechan su localía.

¿Has pensado en irte a otro equipo?

Sinceramente, no he pensado. En Alianza estoy muy cómodo, muy feliz y si todos los años van a ser así, prefiero quedarme acá.

¿Sientes que se ha cuestionado mucho la disciplina en el plantel de Alianza Lima 2020?

Es un tema delicado que gracias a Dios no me tocó. En Perú, creo yo, que le dan mucha importancia a esas cosas. No tengo nada en contra, pero le dan mucho importancia, ya que consumen muchos programas de televisión donde salen jugadores. Pienso que no estaban haciendo nada malo, todo lo que ocurrió fue en fines de semana libres. Los jugadores de Boca, River también salen y no les dicen nada. Lo importante es lo que hagan dentro de la cancha. Creo que juzgarlos tanto por ello está mal.

Sobre el regreso de la Liga 1

¿Estás al tanto de cómo se están manejando los clubes peruanos respecto a la reducción de sueldos?

No sé muy bien con respecto a otros clubes, pero con nosotros, gracias a Dios, tenemos una relación muy buena con los dirigentes. Ellos nos cuentan las situaciones que nos pasan y nosotros lo que pensamos. Entre todos buscamos tomar la mejor solución que no afecte a ninguna de las dos partes. Creo que la conexión y la confianza para poder llegar a buenos términos es importante y la estamos teniendo.

¿Les comunicaron sobre alguna posibilidad de tener que viajar a Lima en vuelos especiales?

Todavía no nos han dicho nada. En lo personal pienso que va a tener que ser así, porque de otra manera no sé cómo vamos a poder entrar. Perú está cerrado. Nosotros que pertenecemos al club, y en lo personal, yo tengo el DNI peruano así que por ahí se nos puede hacer más sencillo ingresar.

¿Cuánto tiempo necesitarán para volver a retomar las mejores condiciones físicas?

Creo que va a tener que ser como una pretemporada, mínimo 2 semanas de entrenamiento para ponernos en forma. Lo bueno es que no solo le pasa a Alianza Lima, sino a todos los equipos del mundo, así que va a ser para todos igual.

¿Cómo crees que será retomar los entrenamientos?

Ojalá que esta para nos haga arrancar con un buen camino y dejar todo atrás como habíamos comenzado. Va a ser un ciclo nuevo con un técnico nuevo en otro tiempo. Yo estoy más días acá en Uruguay que en las vacaciones. Es arrancar un año nuevo totalmente. En lo personal creo que va a ser así.

Se ha propuesto definir el torneo Apertura jugando todos los partidos en una misma ciudad, hasta ahora existen las chances de Lima y Cusco. ¿Cuál elegirías?

Yo prefiero jugar en Lima antes que en Cusco, más que nada por el tema de la altura. Es complicado, aunque con el paso del día te acostumbras.

¿Has seguido la vuelta del fútbol en la liga alemana?

No soy de mirar fútbol, pero el que haya iniciado ya la Bundesliga va a ser un impulso y ejemplo para que las demás también comiencen.

