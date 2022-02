Aldair Fuentes, flamante refuerzo de Alianza Lima para el Torneo Apertura 2022 de la Liga 1, fue entrevistado por el medio oficial del club y reveló que ve un buen ambiente en el plantel del conjunto de La Victoria. El volante, procedente del Fuenlabrada de España, sueña con hacer un buen papel en la Copa Libertadores y lograr el tan ansiado bicampeonato.

El mediocampista nacional contó lo que le pidió el entrenador Carlos Bustos tras su llegada a Matute. “He podido hablar con el profesor Bustos, me preguntó cómo venía y si estaba entrenando. Me comentó que me gustaría verme jugar de 6 y llegando al área”, mencionó para Alianza Play. Y agregó: “Veo al grupo muy bien, compacto, he estado siguiendo los partidos. Se vive un buen ambiente y eso es importante”.

En la misma línea, el volante aseguró que su paso por la Segunda División de España lo ayudó a crecer en su carrera profesional. “Con la experiencia que he vivido en España, le voy a entregar al club mucha intensidad, mucho esfuerzo y dejar hasta el último aliento en la cancha”, aseguró.

Por otro lado, el futbolista formado en la cantera blanquiazul y campeón nacional en la temporada 2017, expresó su deseo de hacer un buen papel en la Copa Libertadores con Alianza Lima. “En lo grupal queremos ganar el bicampeonato y en la Copa Libertadores dejar el nombre en alto el nombre del club”, señaló.

Carlos Bustos también tomó la palabra

Carlos Bustos, DT del cuadro íntimo, consideró que esta edición de la Liga 1 será mucho más complicada que la anterior. Además, no pudo evitar ilusionarse con hacer un gran papel con los de La Victoria en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde aún esperan el sorteo que se desarrollará en marzo.

“Sabemos que vamos a enfrentar una liga muy competitiva y diferente a la que nos tocó el año pasado. Es nuestro deseo tener una gran participación en la Copa Libertadores. No es que sea una presión, pero tratamos de disfrutar el momento y darle una alegría al pueblo de Alianza Lima”, finalizó el estratega blanquiazul.





