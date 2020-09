Buenas noticias en La Victoria. Este viernes, Aldair Fuentes fue oficializado como nuevo jugador de Fuenlabrada de España, luego de llegar a un acuerdo con Alianza Lima, club al que el jugador perteneció y del que salió desde las canteras.

A través de sus medios oficiales el club de la segunda división de España anunció el fichaje del mediocampista íntimo. “Aldair Fuentes ya es nuevo jugador del Fuenla. Llega procedente del Club Alianza Lima Perú y firma para las próximas cinco temporadas. Es un jugador con llegada, polivalente y con un físico destacado que le permite dominar el juego aéreo”, señaló el club en su comunicado.

“El de Pisco (Perú) puede desempeñar sus labores como central y mediocentro. Tiene 22 años y ha disputado más de un centenar de partidos en la primera división de su país en los que ha marcado once goles. Además, ha participado en la selección peruana Sub 20 y Sub 23″, continúa.

Así se anunció el fichaje de Aldair Fuentes en Fuenlabrada. (Captura)

Posible encuentro con un compatriota

Jeisson Martínez fue uno de los jugadores claves para Fuenlabrada, en la búsqueda por el ascenso en España. Sin embargo, ello se vio frustrado ante los numerosos contagios en el club, sumado a las constantes reprogramaciones de su duelo final contra Deportivo La Coruña.

Cuando por fin se dio el duelo el pasado miércoles 5 de agosto, el plantel madrileño no logró el objetivo y se quedaron sin la posibilidad de pelear por una chance.

Ahora, con la incorporación de Aldair Fuentes al equipo, podría darse una dupla peruana en la escuadra española, siempre y cuando se logre la renovación del atacante nacional con Fuenlabrada.

