Horas clave para Alianza Lima. Tras la salida de Adrián Balboa, la dirigencia del cuadro ‘blanquiazul', se puso las pilas para intentar fichar a un atacante de peso que refuerce el primer equipo de cara a lo que resta de la temporada. Hay varios nombres extranjeros en lista, pero se sabe de la afinidad del equipo de La Victoria y el actual delantero de Deportivo Binacional, Aldair Rodríguez, por lo que su llegada al equipo íntimo también es una posibilidad.

En conversación con Depor, el actual campeón del torneo local aseguró que aún no le ha llegado ninguna oferta del club íntimo, sin embargo, aseguró que si es que intentaran ficharlo, no dejaría pasar la oportunidad de volver al equipo de sus amores. “Obviamente aceptaría una propuesta de Alianza Lima. No tendría ningún problema en ir, le tengo mucho cariño al club”, señaló.

Cabe precisar que Aldair Rodríguez no atraviesa por un buen momento en el ‘Poderoso del Sur'. El primer equipo del club de Juliaca continúa sujeto a la suspensión perfecta que se le aplicó en plena cuarentena y se vive mucha incertidumbre respecto al reinicio de los entrenamientos.

Pronto a vestir la ‘Bicolor’

El cierre de fronteras en la mayoría de países, a causa del coronavirus provocaron que jugar las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 con futbolistas del ámbito local sea una posibilidad para el director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca. Por tal motivo, el estratega tiene a más de 30 jugadores en la mira y Aldair Rodríguez, delantero de Deportivo Binacional, es uno de ellos.

En una entrevista con Radio Capital, el ‘Tigre’ confirmó su interés por el ‘9′ del ‘Poderoso del Sur’ y resaltó su relevancia en la Liga 1 durante la temporada pasada y la actual.

“Nosotros tenemos aproximadamente 30 jugadores en seguimiento del torneo local. Es un número más que importante. Aldair Rodríguez está dentro de estos 30 jugadores. Es un muchacho que ha justificado a través de las producciones que ha tenido. Es un jugador que nos interesa. Está dentro de las posibilidades para tomarlo en cuenta”, sostuvo.

