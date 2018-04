Alianza Lima: Alejandro Hohberg aclaró la "pelea" que tuvo con Gabriel Leyes

Por Jesús Mestas

El jueves pasado se jugaban los 30’ del Alianza Lima - Junior de Barranquilla por la Copa y, en medio de la bronca por ir perdiendo 1-0, Alejandro Hohberg y Gabriel Leyes tuvieron un fuerte intercambio de palabras. Todos lo vieron, pero nadie sabe que pasó en verdad.

Seis días después, Alejandro Hohberg conversó con Depor y aclaró el tema. “La misma situación vivida y las ganas de querer anotar, nos llevó a reclamarnos de mala forma. Gabriel quería ganar la posición, y yo no entendí su movimiento. Pero todo quedó en la cancha. Somos amigos”, confesó.

Mensaje al hincha Alejandro recoge a Gabriel todos los días. Lo lleva a las prácticas y regresan juntos. No hay drama entre ellos. “Somos una familia. No tenemos problemas. El año pasado hubo peores discusiones, pero nadie las vio porque hacíamos las cosas bien. Hoy no hacemos una buena campaña y piensan que el grupo está quebrado, y no es así. El grupo no está partido”, aseguró.

Es decir, todo quedó en la cancha. ‘Ale’ solo piensa en cambiar la historia en Barranquilla. “No será fácil, pero es una obligación ganar para seguir con vida en la Copa. La única bronca nuestra es ir y ganarle a Junior”, sonrió.

El triunfo ante Rosario (3-1) los motiva, pero saben que el hincha espera más del equipo. “Vamos con otros aires a Barranquilla. El hincha puede estar tranquilo: dejaremos todo en la cancha”, dejó en claro. Alejandro agregó que recuerda su ‘bronca’ con Leyes y ambos sonríen. “Cosas del fútbol”, dijo.

