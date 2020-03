Alianza Lima emprendió una creativa manera de distraer a sus hinchas durante la cuarentena. Los ‘íntimos’ crearon un espacio en el que Leao Butrón es el conductor e invita a diversos jugadores del plantel para crear divertidas entrevistas. En la última edición, Alexi Gómez fue el invitado. El jugador sorprendió a todos al develar a su ídolo en el fútbol peruano.

Sobre el final del live, el portero interrogó a su compañero acerca de su ídolo en el fútbol local. El ex Universitario de Deportes respondió lo siguiente: “Siempre he dicho que mi ídolo futbolístico ha sido ‘Kukín’ Flores, por lo que hizo en el campo. Como futbolista me gustó verlo sobre el campo. Por otro lado, por lo que representa como persona, también pondría a Yoshimar Yotún”.

Alexi Gómez confesó que su ídolo es Kukin Flores (27/03/2020)

Tras ello, Butrón comentó una anécdota con el ex 10 del Sport Boys: “Una vez jugábamos contra el Deportivo Wanka, en Matute. Le tapé un mano a mano a Zapata. Luego la jugada siguió a favor de nosotros, Kukin no bajó, vino caminando hasta mi arco y me dijo ‘Leao, buena tapada ah, pero que malo es Zapata por Dios’”.

Alianza Lima espera a su nuevo director técnico para afrontar el Torneo Apertura y la Copa Libertadores

Alianza Lima paró sus actividades por la expansión del coronavirus en el país. El elenco blanquiazul tuvo la baja de Pablo Bengoechea, quien renunció al cargo de entrenador tras perder el clásico del fútbol peruano 2-0 ante Universitario. Tras ello, la directiva del elenco ‘íntimo’ inició su trabajo para encontrar a la nueva cabeza del equipo.

Mario Salas aceptó la propuesta que le llegó de la administración y le dio el “sí” a los ‘íntimos'. El ‘Comandante’ trabaja desde Chile y mandó una agenda de trabajo para los elementos del elenco de La Victoria, la misma que evalúa desde la distancia, debido al cierre de fronteras tanto en Perú como en Chile. Una vez superado el impase, el estratega llegará a Matute.

Alexi Gómez confesó que su plato favorito es el ají de gallina (27/03/2020)

VIDEO RECOMENDADO

Christofer Gonzales se unió a la fiebre del Tik Tok con su esposa

Christofer Gonzales se unió a la fiebre del Tik Tok con su esposa. (Instagram)