En medio de la situación que vivimos en nuestro país debido a la propagación del coronavirus y la medida que ha tomado el gobierno peruano - aislamiento social obligatorio - para detener el mismo, muchos jugadores y ex jugadores han brindado su opinión respecto a diversos temas.

Alexi Gómez, quién se encuentra cumpliendo lo indicado por el gobierno como la mayoría de la población, realizó una polémica publicación en sus redes sociales: “A palabras necias, oídos sordos”. Lo curioso de la frase es que, el ex jugador de fútbol, Johan Fano se refirió a la ‘Hiena’ y su falta de agradecimiento con Universitario de Deportes.

(Foto: captura de pantalla)

En una entrevista con El Comercio, Johan Fano opinó sobre varios temas polémicos y jugadores de la liga peruana como Jean Deza, Alejandro Hohberg y Alexi Gómez. El ex jugador crema se refirió a la ‘Hiena’ y su poca consideración con Universitario de Deportes.

“Lo más importante es que uno tiene que ser respetuoso con los equipos que ha jugado. Yo nunca he hablado mal de Alianza Lima, salvo por los directivos que sí me trataron mal cuando tuve la lesión”, expresó Johan Fano.

"Por ganarte a una hinchada, no haría lo que está haciendo Alexi Gómez. Yo lo aprecio, lo he aconsejado mucho, pero todo depende de uno. Él le faltó el respeto a la ‘U’, no hay que olvidarse de quién te dio de comer. Él sabe que se ha equivocado. Seguro en algún momento hablará del tema. Todo en la vida da vueltas y uno debe ser agradecido”, agregó Fano.

Cabe destacar que, Universitario de Deportes fue un club importante en la carrera de Alexi Gómez. El jugador peruano estuvo en Universitario durante cuatro temporadas (2013, 2014, 2016 y 2017). No se sabe con exactitud si la respuesta va directo para Johan Fano u otra persona, pero generó polémica y curiosidad.

VIDEO RECOMENDADO

Alexi Gómez la hizo de ’chef’ en la cuarentena

Alexi Gómez cocinando en casa. (Instagram)