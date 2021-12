La última temporada fue de infarto para Alianza Atlético: el ‘Vendaval’ luchó hasta el final para no ir a la Liga 2. Y para no repetir esa angustia, para esta campaña se vienen reforzando con todo. Y uno de los nombres que sonó con fuerza en las últimas horas fue el de Franco Zanelatto, quien llegó cedido a préstamo de Alianza Lima. El delantero paraguayo ya se unió a la pretemporada.

El delantero de 21 años habló con el área de prensa del club sobre los retos que tiene de cara al 2022: “Mi meta es tratar de integrarme bien al equipo, de ayudar a lograr los objetivos, que es clasificar a alguna copa”. Ojo, si bien a la Universidad San Martín no le fue bien en la última temporada (descendió), en lo individual el atacante alcanzó 1,103 minutos en 15 partidos.

Con relación al recibimiento que tuvo en el plantel, Franco Zanelatto manifestó que “me recibieron muy bien, conozco a un par de jugadores y estoy contento. No me integré al grupo todavía, me quedé con el preparador físico para tratar de ponerme a punto”.

Respecto al fuerte calor en Sullana, el delantero paraguayo indicó: “Está fuerte pero me comentan que esto no es nada; hay que acostumbrarse”. Ojo, Alianza Atlético recibirá a Ayacucho FC en el debut de la Liga 1. En la segunda fecha visitará a Sport Huancayo.

Se refuerza con todo

Alianza Atlético quiere luchar con todo en el torneo local. Por ello se está reforzando. Y no solo el nombre de Franco Zanelatto llama la atención en el ‘Vendaval’. También se sumaron Juan Diego Lojas, Marcio Valverde, Diego Penny, Christian Ortiz, Aldair Perleche, Joaquín Aguirre, Jonathan Bilbao, Kleiber Palomino, Santiago Arias y Adrián Fernández.

Incluso, el técnico Mario Viera mencionó en Radio Ovación que “se ha contratado bien pero hay varios jugadores jóvenes también. Creo que será un equipo equilibrado, vamos a ser un equipo duro, que va a tener mucho trabajo y vamos a dar mucho trabajo también”.





