¿Marcelo, el lateral izquierdo de Real Madrid, jugando por Alianza Lima? Parece muy difícil de ser realidad, pero nada es imposible cuando a André Carrillo le dan la libertad de seleccionar a los jugadores para conformar su equipo ideal o su ‘alineación soñada’.

Este miércoles, André Carrillo concedió una entrevista para Movistar Deportes, vía Instagram, y reveló cuál sería su XI de Alianza Lima si tuviera el poder de confeccionarlo a su antojo. De hecho, la ‘Culebra’ no tuvo reparos en incluirse.

Además de Marcelo, la consideración de Luis Advíncula fue otra de las sorpresas. Así lo explicó André Carrillo: “Porque sé que se muere de ganas por jugar en Alianza Lima y yo le haría ese favor”, bromeó el atacante del Al Hilal.

¿Qué otros jugadores integran el equipo ideal de André Carrillo, con pasado en Alianza Lima, a nivel profesional entre el 2009 y 2011? Conócelos en la presente fotogalería.

Sin problemas con Gareca

Despejó las dudas sobre su relación con Ricardo Gareca. El extremo de la selección peruana indicó que nunca tuvo malos momentos con el ‘Tigre’, pese a que no vio con buenos ojos su su permanencia en Al Hilal de Arabia Saudita.

“Nunca tuve mala relación con Ricardo Gareca. Yo no jugaba por decisión del técnico. Yo una vez fui a aclarar una situación con el ‘profe’ porque me estaban perjudicando afirmando cosas que no eran ciertas, no porque no me haga jugar. Él me dijo que no me preocupe. Nunca tuve mala relación con un técnico por no jugar, jamás”, también contó en la entrevista con Movistar Deportes.

