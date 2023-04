Alianza Lima tendrá un merecido descanso este fin de semana, ya que no fue programado para que juegue hasta la jornada 15 del Torneo Apertura. Llevar dos competencias en paralelo y destacar en ambas no ha sido sencillo, pero Guillermo Salas movió de gran forma su pizarra, con el amplio plantel que tiene. Si bien no habrá acción hasta el partido por Copa Libertadores (frente a Atlético Mineiro en Brasil), los jugadores están enfocados en sostener el liderazgo en la Liga 1, el certamen internacional y, sobre todo, en mantener el buen ambiente.

En su momento, Hernán Barcos confesó que le gustaría jugar con Pablo Sabbag y ser el dúo goleador de la temporada, pero el ‘Pirata’ no es el único. Andrés Andrade, en diálogo con GOLPERU, también admitió que desearía estar desde el arranque al lado de Christian Cueva, referente del club y de la Selección Peruana.

“A lo largo de mi carrera futbolística me ha tocado competir el puesto con grandes jugadores y Christian Cueva es un futbolista a nivel mundial muy reconocido. Es envidiable la técnica que tiene, la agilidad que derrocha con la pelota. Me gustaría en algún momento estar en la cancha con él”, sostuvo el volante colombiano. Además, dio detalles de cómo se lleva con ‘Aladino’.

En ese sentido, comentó que “cuando hacemos algunos trabajos de espacios reducidos, nos toca juntos, a parte en el camerino nos entendemos muy bien. Creo que vamos a poder conectar, a hacer jugadas y cohesionar muy bien dentro de la cancha, pero eso es decisión del técnico, quien pone y a quién y no. Si en algún momento podemos estar los dos, será genial”.

Pensando en la Copa Libertadores

El cuadro blanquiazul se ubica en el primer lugar del Grupo G en la Libertadores y su próximo rival será Atlético Mineiro. Sin duda, tener a dos rivales brasileños no será sencillo, pero Andrade narró cómo ‘Chicho’ ha sido el artífice para que el plantel tenga confianza. “Guillermo Salas tiene hambre de triunfo, de trascender, de seguir en lo alto y creo que eso nos ha contagiado en el equipo”, expresó el mediocampista.

Incluso, manifestó que para el partido en Asunción “fuimos con al mentalidad de ganarle a Libertad, luego de hacerle un partido de tú a tú a Athletico Paranaense. Cuando firmé con Alianza Lima lo dije: ‘yo no solo vengo para ganar un partido en la Copa Libertadores’. Entonces, ganando en Paraguay ahora vamos a hacer un buen partido ante Atlético Mineiro”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.