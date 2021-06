“Hoy tocamos fondo, el equipo había cerrado muy bien la Fase 1 y de esta manera no se puede jugar”. Fueron las palabras de Carlos Bustos tras la eliminación de la Copa Bicentenario, ante Cultural Santa Rosa. Y, ciertamente, la herida aún está abierta en Alianza Lima. Pese a ello, Ángelo Campos confirmó que el camino para que cicatrice estará en la Fase 2 de la Liga 1. Aquí su postura sobre el presente blanquiazul, de lo que representa Jefferson Farfán y Hernán Barcos en el grupo (más allá de sus lesiones en estos momentos) y del sueño de llegar a la Videna.

¿Cómo se encuentra el equipo después de la derrota ante Santa Rosa?

Después de la derrota del viernes, el equipo volvió (a los entrenamientos) bastante dolido. Los compañeros estuvieron bastante cabizbajos. Nos ha dolido mucho perder. Sin embargo, tenemos que reponernos lo más rápido posible y sacar lo mejor de nosotros para superar este episodio y trabajar de cara a la segunda fase.

Como uno de los líderes del equipo, ¿conversaste con tus compañeros más jóvenes?

Siempre en un equipo hay personas que hablan más, que intentan llevar por el buen camino al grupo, apoyarlos, continuar con la buena onda y dar siempre buen ánimo, porque los malos momentos van a pasar. Yo ya no me considero un chiquillo, porque tengo 28 años, y hay otros compañeros de 19, 20, 21. Ellos están creciendo y tienen que entender que estas cosas suceden, y que hay que afrontarlas con buena cara. Hoy el estado de ánimo es un poco triste, pero en estos días seguro todo irá pasando. De todo se aprende, todo suma y sirve para crecer como profesionales y ahí, nosotros (los líderes) tenemos mucho que ver.

¿Cómo te sientes con el equipo?, ¿siempre quisiste volver?

Alianza es mi casa, y en realidad siempre he creído que cualquier jugador de fútbol, se haya o no formado aquí, le gustaría jugar en el club y disfrutar de sus colores. Cualquiera te diría que es un sueño. A mí se me dio la oportunidad de volver este año y estoy contentísimo porque conozco a todos, utileros, doctores, a los de seguridad, dirigentes, secretarios, todos. Volver ha sido una alegría tremenda. Ahora solo queda trabajar, porque es lo que Alianza exige. Igual mi retorno se dio en un buen momento de mi carrera, he crecido mucho, me siento muy bien y estoy muy contento. Estoy afrontando todo con mucha alegría y responsabilidad.

Alianza Lima cerró la fase 1 con cuatro partidos consecutivos con el arco en cero. ¿Qué hay detrás de ese registro?

Estoy muy contento con ello, porque es reflejo del trabajo constante que realiza un arquero, y del trabajo responsable que venimos realizando con el preparador de arqueros y el grupo. Todo ello suma y es muy importante. Los entrenamientos se basan no solo en lo físico, sino también en lo anímico y mental, y cuando uno trabaja consciente y se esfuerza, todo es más fácil, porque sales al campo con confianza.

¿Cómo es tu relación con Steven Rivadeneyra?

Con Steven recién comparto equipo este año, a los demás sí los conocía de menores de Alianza (Franco Saravia y Franco de la Cruz). La relación que tengo con él es muy buena. Junto con Carlos Ramírez, que es el preparador de arqueros, estamos haciendo un buen trabajo. La competencia es muy buena y el que le toque estar parado en el arco, lo va a defender a morir.

¿Te sientes bien con la línea de tres y con los centrales?

En los últimos partidos siempre han estado Rojas y Portales, a Lacerda lo expulsaron y cuando volvió... se lesionó. Pablo (Míguez) también estuvo de central y con él me siento bastante bien porque lo conozco desde el año pasado (en Melgar). Ballón también estuvo de último hombre ante Santa Rosa. La verdad, es que me siento cómodo con todos, incluso en las prácticas donde comparto equipo con Montoya, Vílchez. Creo que todos los centrales están trabajando muy bien. La línea de tres cuesta, es mucho trabajo, pero está dando los resultados.

¿Qué les está faltando?

No sé cómo responder esta pregunta, porque en cinco partidos no hemos perdido ni uno. Con Santa Rosa caímos, pero por penales. Pero claro, los partidos que jugamos los ganamos en los últimos minutos, aunque veníamos generando. No importa si el resultado es 1-0 o 5-0. Mientras lo ganemos, nos vamos tranquilos a casa, más allá de lo que puedan decir. Finalmente, son tres puntos que valen mucho.

¿Cómo tomaron las palabras del profesor Carlos Bustos?

Sinceramente, en ese momento el golpe fue duro para todos. No teníamos cabeza para escondernos, no sabíamos qué hacer. Nos embargó el enojo, la impotencia. Yo salí a declarar, felicitando a los jugadores de Santa Rosa, pero adentro (en el camerino) se dicen otras cosas. Hay que hacer autocrítica. Santa Rosa hizo un gran partido, los colegas jugaron bastante bien, no hay que quitarles mérito. Hicieron los penales y nos ganaron, para nosotros fue un fracaso, queríamos competir, porque de acá no tenemos competencia hasta julio. Eso no es bueno.

¿Tienen amistosos programados?

Sí, se pueden dar algunos amistosos, pero es un tema medio tedioso por los protocolos, permisos, pero de repente por ahí el sábado se juega uno. No lo tenemos confirmado, pero si se puede dar sería muy bueno para todos, porque necesitamos competir.

Jefferson Farfán tiene 302 minutos con Alianza Lima y se viene recuperando de una lesión en la rodilla (Foto:Liga 1)

¿Te imaginaste tu regreso a Alianza Lima con Jefferson Farfán?

La verdad que no. Fue algo sorpresivo. Cuando lo presentan, yo firmo el contrato dos días después y ya desde ahí la sensación es otra. Pasa a ser todo distinto. Él es un jugador de élite, que ha competido muchos años en lo más alto del fútbol mundial y tenerlo en el equipo, compartir con él, verlo de cerca, es totalmente diferente. Yo soy arquero, él es delantero, al igual que Hernán barcos, que también es un jugador de calidad, un jugador top. A veces te duele enfrentarlos, pero como son compañeros te sientes bien. Son jugadores que no te la ponen fácil, eso es bueno para un arquero.

¿Qué sientes cuando practicas definición y los tienes al frente?

A veces te enojas, pero ya después lo tomas diferente porque son tus compañeros y uno siempre intenta sacar lo mejor de ellos para aprender. Lo que siempre rescato y digo de ellos es la calidad de persona que son, porque a pesar de haber logrado tanto y ser ídolos, la calidad humana que siempre muestran al grupo, cuando van a entrenar, es para rescatar y admirar. Más allá de lo que dan dentro de la cancha como jugadores, afuera son increíbles. De ahí enfrentarlos, tenerlos y que te rematen al arco es un poco molesto porque se burlan, pero estás entrenando con unos jugadores top que te están ayudando a crecer y a ser mejor arquero.

Pese a que hay muchos jugadores nuevos, ¿con qué grupo te encontraste? ¿Los que estuvieron en la difícil campaña del año pasado -por ejemplo Josepmir Ballón- cómo asumieron este nuevo reto?

La verdad que todo muy bien. Ballón es un jugador profesional, vive en el gimnasio. Corre bastante en los entrenamientos. Y, sinceramente, eso es muy bueno para un jugador profesional. Eso ayuda a crecer a los más chicos y al resto de compañeros. Cuando llegué no lo conocía mucho, y lo encontré muy bien anímicamente, al igual que a Steven (Rivadeneyra). Era un año nuevo y tenían que renovarse. La verdad que fue espectacular conocerlos. Todos los que estamos acá, estamos muy bien.

Te individualizo la pregunta por dos casos: ¿cómo visualizas el presente de Ricardo Lagos y Jairo Concha?

Me llevo muy bien con Jairo y con ‘Richi’, y con la mayoría. Los veo muy bien, muy comprometidos. Son chicos que entrenan muy bien, siempre arrancan 40 minutos antes de que empiecen los entrenamientos. Compartimos gimnasio, terapia. Hay chicos muy buenos en el club y que van a ayudar mucho a futuro, porque se pueden quedar muchos años en el club. La institución les está dando armas para que sigan creciendo.

Nosotros tenemos que seguir por ese camino, ayudando y cumpliendo con nuestro trabajo. Y todos tenemos que seguir, desde el más grande hasta el más chico, porque dentro del campo todos somos iguales, nos miden con la misma vara. Solamente queda ser profesionales y seguir creciendo. También están (Oswaldo) Valenzuela y (Carlos) Montoya.

¿Alguno de estos chicos lo miras con chance de estar en alguna convocatoria para la Selección Peruana?

Sí, de todas maneras. Hay varios jugadores, pero a la selección se llega con continuidad y con muchos partidos. Y el ‘profe’ Gareca lo hace saber así, porque tienes que tener una cierta cantidad de partidos para poder estar en la selección. Y ese es un primer paso, jugar en Alianza... cinco, 15, 20 partidos. La verdad que eso sería muy bueno para el grupo porque significaría que estamos haciendo bien las cosas.

Y en tu caso: ¿cómo analizas la competencia con el resto de arqueros de la Selección Peruana y el torneo?

Hay unos arquerazos en la selección. Están también Duarte y Solís. La competencia es fuerte en la selección y eso es bueno para Perú. Sinceramente yo sueño con estar en la selección y trabajo para eso. Es un proceso, hay que tener continuidad, hay que crecer, sentirse bien todos los días y hay que jugar los partidos como si fueran los últimos, para que ese llamado pueda llegar. El sueño está y vivo pensando en eso.

Carlos Bustos tiene contrato con Alianza Lima por toda esta temporada (Foto:Liga 1)

¿Cómo te sientes con el profesor Carlos Bustos y de qué manera se manejan algunas críticas que surgieron tras la eliminación en la Copa Bicentenario?

El ‘profe’ Carlos es una muy buena persona y cuando tiene que decirte las cosas, te las dice; y cuando tiene que cobijarte, lo hace. Su comando técnico es espectacular. Trabajan muy bien y que lo cuestionen no sabría por qué. En estos partidos solo perdimos uno, quizá porque no se dio la clasificación en el torneo Bicentenario pueden existir dudas de la gente, pero en números solo perdimos un partido.

A veces nos enfocamos mucho en lo negativo y no vemos lo positivo. El ‘profe’ Carlos, la verdad, va a ayudar mucho para crecer, junto con su comando técnico.

¿Cuáles son los objetivos específicos que se plantearon para esta Fase 2?

Repetir lo que hicimos en la primera fase. Pudimos hacer cuatro partidos con cero (goles en contra), y quizá podemos hacer cinco o seis. Tenemos que hacerlo (disputar el torneo) convencidos. Y estamos convencidos. Alianza va a salir con todo a ganar la Fase 2. Esa es la mente y la meta que tenemos. Este grupo va a dar todo por Alianza Lima.





