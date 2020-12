Aún no se conoce al campeón de la Liga 1 2020, sin embargo, en algunos clubes ya empezaron a fichar con miras a la siguiente temporada. Alianza Universidad, Sport Boys y Cienciano son algunos de los equipos que se han adelantado a sus rivales y ya comenzaron a reforzar sus planteles con el objetivo de llegar con todo al siguiente año.

Este viernes por la mañana, Cienciano del Cusco dio a conocer, a través de sus redes sociales, la contratación de Anthony Rosell, jugador que vistió la camiseta de Alianza Lima esta temporada y la anterior. En este año, el futbolista jugó 16 partidos a lo largo de 1042 minutos y logró anotar un gol.

“Anunciamos la incorporación al Club Cienciano de los jóvenes futbolistas José Guidino (24) y Anthony Rosell (25) para la temporada 2021. Ambos juegan como Lateral Izquierdo. Bienvenidos al Papá de América!” escribió el club en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, minutos más tarde, el mismo club detalló en un nuevo tweet que el futbolista no formará parte del equipo, debido a que las negociaciones no prosperaron. “Lamentablemente se cayó la negociación, no será parte del Club Cienciano el mencionado jugador”, detalló.

¿Y en Alianza Lima?

El tema del descenso tomó a la directiva blanquiazul por sorpresa, ya que desde hace varios meses se venían observando a algunos jugadores con la intención de contratarlos para la siguiente temporada, según comentó el gerente deportivo del club, José Bellina, en una reciente entrevista con GOLPERU. Sin embargo, él mismo reveló que estas conversaciones quedaron en stand-by por el momento.

“Habían conversaciones con algunos futbolistas, siempre bajo el marco legal, se había avanzado, pero como nos encontramos en una situación de incertidumbre, todo está en stand-by. Estamos a la espera de eso para empezar a ejecutar”, señaló.

