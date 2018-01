Alianza Lima anunció la renovación de Gonzalo Godoy por todo 2018

Su renovación era una hecho. Gonzalo Godoy tenía todo arreglado para seguir en Alianza Lima e incluso realizaba la pretemporada con el equipo en Chincha. Es por eso que no sorprende: el club anunció que el defensa uruguayo ya estampó su firma por toda la temporada 2018.

“Después de los goles que me tocó hacer, ¿cómo no voy a querer más a Alianza? Mientras uno esté feliz en la cancha, es feliz también en la vida. Por eso también me incliné en venir nuevamente”, explicó días atrás el jugador de 29 años.

► Alianza Lima confirmó rival para la 'Noche Blanquiazul'

Gonzalo Godoy anotó uno de los dobletes más importantes de Alianza Lima la temporada pasada. Fue ante San Martín en Matute y permitió al equipo blanquiazul ponerse a un paso de ganar el Torneo Apertura.

El año pasado, Gonzalo Godoy disputó 37 partidos con la camiseta blanquiazul entre el Descentralizado (35) y la Copa Sudamericana (2). Ojo, 34 de ellos fueron como titular por lo que sumó un total de 2974 minutos. Además, fue autor de tres goles.

► Uno por uno: así vimos a los refuerzos de Alianza Lima en la primera parte de la pretemporada

TE PUEDE INTERESAR