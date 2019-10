Arbitro Luis Garay no dirigirá esta fecha tras no cobrar mano de Leao Butrón

El presidente de la Conar , Julio Arévalo, se pronunció respecto a la polémica mano de Leao Butrón en el partido entre Alianza Lima y Universidad San Martín , y aseguró que Luis Garay, quien fue el encargado de dirigir ese duelo, quedó congelado para la fecha 12 del Torneo Clausura.

"Realmente sí hubo una mano clara de Butrón y no se sancionó. El árbitro no lo llegó a ver, no sabemos. La otra jugada es de la falta contra el jugador de San Martín ; no creo que haya mala intención, pero lógicamente era para una tarjeta. Luis Garay no dirigirá esta semana", sostuvo el presidente de la Conar en una entrevista con GOLPERU.

"En la última parte del campeonato, todos los equipos reclaman. Al principio del torneo no suelen hacerlo, pero a estas alturas los puntos cuestan mucho más y reclaman en todas las jugadas. Estas últimas semanas estamos nombrando a los árbitros con mayores partidos y recorrido", continuó.

Cabe destacar que el árbitro que estará a cargo del próximo partido de Alianza Lima es Micke Palomino. Mientras que el juez del duelo entre Universitario de Deportes y César Vallejo será Giovanni Quevedo.

Universitario de Deportes intentará mantenerse en la punta del Torneo Clausura. (Video: América TV)

